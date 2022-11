Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e reality show, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, os fãs de The Crown já podem assistir à quinta temporada da série inspirada na Família Real Britânica, enquanto os saudosistas têm o retorno de Linday Lohan em Uma Quedinha de Natal. Também chegou à HBO Max o celebrado filme Não Se Preocupe, Querida – com Harry Styles no elenco – e o documentário do golfista Tiger Woods. Já o Prime Video exibe o Savage X Fenty Show com participação de Anitta. Confira as dicas!

The Crown – Temporada 5 (Netflix)

Retratando a década de 1990, a série mostra os 40 anos de reinado de Elizabeth II em meio à crise da opinião pública em relação à Família Real Britânica, além dos problemas no casamento do filho, príncipe Charles, com Diana. Nessa temporada, a princesa se rebela contra a monarquia e publica um livro que expõe os problemas da realeza.

Uma Quedinha de Natal (Netflix)

Nessa comédia romântica, a rica herdeira de um hotel – interpretada por Lindsay Lohan – sofre um acidente de esqui pouco antes do natal. Com amnésia (e sem lembrar da própria identidade), a jovem recebe os cuidados do dono de uma pousada e sua filha.

Não Se Preocupe, Querida (HBO Max)

Florence Pugh e Harry Styles interpretam um casal com a sorte de morar na comunidade idealizada de Vitória, a cidade experimental que abriga os homens que trabalham no ultrassecreto Projeto Vitória e suas famílias. O otimismo social cinquentista do CEO do projeto, visionário corporativo e palestrante motivacional, é a base de cada aspecto do cotidiano dessa utopia. Mas nem tudo é tão perfeito quanto parece ser.

Tiger (HBO Max)

Essa série documental traz um olhar revelador sobre a ascensão, queda e retorno épico do ícone do golfe Tiger Woods. Com imagens inéditas e entrevistas exclusivas, a obra de Matthew Hamachek e Matthew Heineman – vencedor do Emmy – pinta um quadro íntimo do prodígio e a obsessão com o jogo de golfe, o que o levou tanto ao topo como a um sombrio caminho.

Savage X Fenty Show – Temporada 4 (Amazon Prime Video)

Essa obra mostra a apresentação da Savage X Fenty Show, tradicional evento realizado pela marca de Rihanna com desfile de coleções, apresentação de música, experimentações visual, participação de famosos e até a brasileira Anitta como parte das atrações.

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.