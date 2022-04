Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Com séries e filmes de suspense, drama e comédia, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Amazon Prime Video a estreia da série brasileira Sentença, Heloísa (Camila Morgado) é uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa, por pior que tenha sido o crime cometido. Já na AppleTV+, Nicole Kidman e Alison Brie estrela a série Rugido, que retrata de maneira perspicaz, comovente e às vezes hilária o que significa ser mulher na atualidade.

Sentença (Amazon Prime Video)

Em Sentença, Heloísa (Camila Morgado) é uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa, por pior que tenha sido o crime cometido. Experiente, ela conhece profundamente a complexidade do cárcere e do sistema prisional brasileiro onde tantos definham, abandonados sem a devida assistência legal. Mas quando um caso choca o país e Heloísa se torna advogada da suposta assassina, ela se vê em meio a uma situação que envolve o líder da maior facção criminosa do Brasil e pessoas misteriosas que o querem morto. Enquanto percorre essa perigosa jornada, Heloísa precisa ainda lidar com um trauma de infância enterrado em sua memória, que pode revelar um doloroso segredo familiar. Na busca não só pela verdade do que aconteceu no caso de sua nova cliente, mas também pelos mistérios dos crimes de sua própria família, a advogada precisa decidir se cruza ou não a linha que a separa entre o direito de defesa e a possibilidade de cometer um crime imperdoável.

Medida Provisória (nos cinemas)

Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional, que aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar.

Rugido (AppleTV+)

Com Nicole Kidman e Alison Brie, a série Rugido retrata de maneira perspicaz, comovente e às vezes hilária o que significa ser mulher na atualidade. Apresentando uma mistura única de realismo mágico, cenários domésticos e profissionais e mundos futuristas, essas oito histórias refletem os dilemas da mulher comum de maneiras acessíveis e surpreendentes. A forma como superam cada jornada demonstra a resiliência que existe dentro delas, e dentro de todas as mulheres.

No Xadrez (Netflix)

No Xadrez é uma comédia tipo documentário, ambientada em uma penitenciária feminina fictícia. A roteirista e criadora Catherine Tate interpreta várias personagens, como Laura Willis, a diretora que acredita que a criatividade leva à reabilitação, e Viv, a psicopata condenada à prisão perpétua. A história se desenrola ao longo de seis semanas, em que as presidiárias ensaiam um musical dirigido pela atriz Cheryl Fergison. Os ensaios acabam aproximando esse grupo de mulheres diferentes, que encontram suas vozes, ganham confiança e reforçam suas amizades. Engraçada e emocionante ao mesmo tempo, No Xadrez mostra o lado cômico da vida na prisão.

Anatomia de um Escândalo (Netflix)

A série é um suspense psicológico e drama de tribunal envolvente que revela os podres da elite britânica por meio de escândalos pessoais e políticos nos quais a verdade fica refém do dinheiro. James e Sophie Whitehouse vivem em um mundo de luxo e riqueza. A trajetória de sucesso de James como Integrante do governo e pai amoroso parece não ter limites até que um escândalo vem à tona. Kate Woodcroft está disposta a tudo para levar o processo adiante, o que pode abalar o parlamento, o casamento dos Whitehouse e sua reputação como advogada.

Quer receber os conteúdos mais quentes da semana? Preencha seu cadastro aqui e saiba tudo com a newsletter da EXAME Casual.