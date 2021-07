Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e suspense, documentários e reality show, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a série documental Naomi Osaka: Estrela do Tênis, sobre a trajetória da jovem tenista. Já na HBO Max, o destaque fica para a estreia de Godzilla vs Kong. Na Amazon Prime, o reality show de moda Making The Cut.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Naomi Osaka: Estrela do Tênis (Netflix)

Esta série intimista de três partes é um panorama da vida de uma das melhores tenistas do mundo, Naomi Osaka. Acompanhamos a atleta durante dois anos, enquanto ela trabalha para aperfeiçoar o jogo, mas também para definir a própria personalidade. Seja defendendo os títulos do Grand Slam com a máscara do movimento Black Lives Matter, enfrentando o luto pela morte inesperada do mentor Kobe Bryant ou buscando a independência, os desafios que Naomi enfrenta na vida pessoal começam a se refletir na esfera pública. Com empatia, a série mostra a agenda frenética de viagens e treinos de Osaka, explora toda a pressão enfrentada pela atleta e revela como ela passa o tempo livre com os amigos e a família. Os episódios também viajam pelo mundo com a tenista, explorando suas raízes haitianas e examinando sua conexão com o Japão, país que representa. O público vai conhecer a honestidade e a vulnerabilidade de Naomi, uma jovem atleta e líder que tenta equilibrar todas as facetas de sua identidade.

Godzilla vs Kong (HBO Max)

As lendas se enfrentam em Godzilla vs Kong, quando esses adversários míticos se encontram em uma espetacular batalha, na qual o destino do mundo entrará em jogo. Kong e seus protetores embarcam em uma jornada perigosa para encontrar seu verdadeiro lar. Com eles está Jia, uma jovem órfã que tem uma ligação única e forte com Kong. Mas eles não sabiam que estavam no caminho de um Godzilla enfurecido, que está deixando um rastro de destruição pelo planeta. Esse combate épico entre os dois titãs, instigado por forças ocultas, é apenas o começo do mistério que jaz no núcleo da Terra.

Making The Cut (Amazon Prime)

Filmada em Los Angeles, a segunda temporada de Making The Cut mostra os participantes competindo em tarefas que desafiam não apenas suas habilidades de design, mas também sua capacidade de dirigir todas as facetas de uma marca de moda. Ao longo da competição, os designers com menor desempenho serão eliminados e o vencedor será escolhido durante o episódio final. O prêmio de 1 milhão de dólares dará o pontapé inicial de investimento nos negócios do vencedor, além da oportunidade de vender sua coleção de roupas na loja Amazon Fashion e receber uma mentoria personalizada.

Roubos Inacreditáveis (Netflix)

A nova série documental Netflix destaca três dos maiores roubos da história moderna dos Estados Unidos, contados pelos próprios criminosos. Uma mulher de 21 anos rouba milhões de dólares de um cassino em Las Vegas. Um homem que sonha em ser pai desvia uma fortuna do aeroporto de Miami... e segue enredos de séries para conseguir sair impune. Um homem do Kentucky é acusado de um dos maiores roubos de whiskies da história.

A série mostra como cada ladrão definiu seu alvo, o planejamento detalhado dos crimes, a glória do sucesso… e os erros bobos que ajudaram os investigadores a descobrir a verdade. Em conversas emocionantes, os criminosos, seus familiares e cúmplices, e os policiais que resolveram os casos contam todos os detalhes.

Demonstrando com muita audácia, humor e franqueza que o crime nem sempre compensa, a série tem ação, aventura, emoção e drama para satisfazer tanto os fãs de histórias de crimes reais quanto quem curte ficções de Hollywood. Os episódios vão deixar você pensando: o que vale a pena arriscar para cometer o crime perfeito?

Explicando (Netflix)

Monarquias, pedidos de desculpas, cirurgias plásticas e até cães... esta série documental aborda vários assuntos fascinantes que vão fazer você ver o mundo com outros olhos.