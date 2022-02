Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Amazon Prime Video, a estreia da série espanhola Operação Maré Negra, sobre o tráfico internacional de drogas em um submarino. Já na Netflix, três estreias incluindo a série Vikings: Valhalla e a série documental Bubba Wallace: Na Raça sobre a vida pessoal e profissional do piloto Bubba Wallace.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Ruptura (Apple TV+)

Mark Scout (Adam Scott) lidera uma equipe de funcionários de escritório da Lumon Industries cujas memórias foram divididas cirurgicamente entre a vida no trabalho e a vida pessoal. O experimento ousado sobre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é questionado quando Mark descobre um mistério em que é forçado a confrontar a verdade sobre seu trabalho... e sobre si mesmo. A série é dirigida e produzida por Ben Stiller.

Operação Maré Negra (Amazon Prime Video)

Com Bruno Gagliasso e Leandro Firmino no elenco, a série espanhola narra a história de um submarino artesanal que atravessa o Oceano Atlântico carregado com toneladas de drogas. Dentro dele três homens passam por situações como fome, tempestades em alto mar, discussões e o objetivo de sobreviver para conseguir o pagamento.

Bubba Wallace: Na Raça (Netflix)

Esta série documental mostra a vida pessoal e profissional de Bubba Wallace. Com acesso exclusivo ao piloto da NASCAR durante a Cup Series de 2021, os seis episódios acompanham o caminho do único piloto negro na competição rumo à elite do automobilismo e as consequências que sofreu após decidir falar sobre injustiça racial.

Vikings: Valhalla (Netflix)

Ambientada há mais de mil anos, no início do século 11, a série Vikings: Valhalla narra as heroicas aventuras dos vikings mais famosos da história: o lendário explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), sua impetuosa e obstinada irmã Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e o ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando as tensões entre os vikings e a realeza inglesa chegam a um ponto de ruptura sangrento, e os próprios vikings se desentendem por causa das fés cristãs e pagãs, os três dão início a uma jornada épica, cruzando mares e campos de batalha de Kattegat até a Inglaterra e além, sempre em luta pela sobrevivência e a glória.

11M: Terror in Madrid (Netflix)

Em 11 de março de 2004, dia conhecido como 11M, Madri foi palco do maior atentado terrorista da história da Europa, com 192 mortos e cerca de 2 mil feridos. Na época, o governo espanhol afirmou que esse ato violento estava associado ao grupo terrorista basco ETA, mas agora a verdadeira identidade dos autores do ataque finalmente foi revelada.