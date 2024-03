Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e true crime, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo o filme Shirley para Presidente, sobre a líder política e primeira congressista negra dos Estados Unidos, Shirley Chisholm. Já no Mubi, estreia do documentário Who is Sabato de Sarno? – A Gucci Story, sobre o diretor criativo da marca italiana.

Palm Royale (Apple TV+)

“Palm Royale” é uma história sobre “perdedores” e acompanha Maxine Simmons (Kristen Wiig) à medida em que ela se esforça para entrar na alta sociedade de Palm Beach. Enquanto Maxine tenta cruzar o limite impenetrável entre os que têm e os que não têm, "Palm Royale" faz as mesmas perguntas que ainda hoje nos deixam perplexos: "Quem consegue um lugar à mesa dos ricos?", "Como se consegue um lugar à mesa?", “O que você vai sacrificar para chegar lá?”. Ambientado durante o agitado ano de 1969, “Palm Royale” é um exemplo de que todo excluído luta por sua chance fazer parte da elite.

Who is Sabato de Sarno? – A Gucci Story (Mubi)

Mergulhando no reino visionário da primeira coleção do Diretor Criativo Sabato de Sarno para a label, Who is Sabato de Sarno? – A Gucci Story revela imagens inéditas, tecendo uma narrativa íntima que transcende os limites da passarela. Ao enfatizar o trabalho em equipe como um valor fundamental, o filme mostra os esforços colaborativos de Sabato De Sarno e sua equipe, destacando a paixão coletiva e a dedicação envolvida no processo criativo. Através das suas lentes, o curta capta a essência do fascínio do mundo da moda, e convida o público a explorar a magia por trás das cortinas, ao mesmo tempo em que apresenta o novo Diretor Criativo da Gucci enquanto ele compartilha a sua experiência pessoal e revela sua visão e a paixão pela marca icónica. Desde o início do processo criativo até a execução meticulosa nos bastidores, o filme oferece uma perspectiva única sobre as histórias não contadas que moldaram a Gucci Ancora.

Shirley para Presidente (Netflix)

"Shirley para Presidente" conta a história da líder política e primeira congressista negra dos Estados Unidos, Shirley Chisholm, mostrando sua campanha histórica e audaciosa à presidência do país em 1972.

O Problema dos 3 Corpos (Netflix)

A fatídica decisão de uma jovem na China dos anos 1960 reverbera pelo espaço e pelo tempo até os dias de hoje. Conforme as leis da natureza se desfazem diante de seus olhos, um grupo de cientistas brilhantes se une a um detetive nada convencional para enfrentar a maior ameaça da história. A série é uma adaptação do livro homônimo de ficção científica.

Homicídio (Netflix)

Do criador de Lei & Ordem, Dick Wolf, Wolf Entertainment e Alfred Street Industries, vem aí Homicídio, série documental em que as histórias de assassinatos famosos são contadas pelos detetives e promotores que os resolveram.