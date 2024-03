Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e romance, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série de crime Último Ato, baseada em “A Caçada ao Assassino de Lincoln: 12 Dias que Abalaram os EUA”, livro de não ficção do historiador James L. Swanson. Já na Netflix, estreia do documentário Ponto de Virada: A Bomba e a Guerra Fria, com relatos que mostram o quanto a Guerra Fria transformou vidas e a história do mundo.

Último Ato (Apple TV+)

Baseada em “A Caçada ao Assassino de Lincoln: 12 Dias que Abalaram os EUA”, livro de não ficção do historiador James L. Swanson que se tornou best-seller do New York Times e vencedor do Edgar (prêmio concedido pela associação de Escritores de Mistério da América, a MWA), “Último Ato” é um thriller conspiratório sobre um dos crimes mais conhecidos, mas menos compreendidos: a surpreendente história real da caçada a John Wilkes Booth, que assassinou Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, em 1865.

O Agente de Futebol (Star+)

Em tom de humor, a série de ficção gira em torno de Guillermo Coppola (Juan Minujín), o empresário de um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, que tenta conciliar sua agitada vida pessoal com um trabalho em tempo integral que o leva a lidar com as consequências insólitas das ações de seu representado, cujo auge esportivo é rapidamente seguido por um período de franca decadência.

Composta por seis episódios de 45 minutos, “O Agente de Futebol” captura o espírito da década de 90, da qual Coppola foi um de seus mais emblemáticos protagonistas. Baseada em fatos e personagens reais daquela época, ela apela à nostalgia daqueles que a viveram e convida as novas gerações a descobrir detalhes daquela época e personagens icônicos de uma era.

Ponto de Virada: A Bomba e a Guerra Fria (Netflix)

A Luminant Media e o diretor Brian Knappenberger apresentam este documentário revelador sobre a Guerra Fria. Começando pelo desenvolvimento da bomba atômica e a proliferação das armas nucleares nas décadas seguintes, a série conta a história do conflito, desde o colapso da União Soviética e a ascensão de Vladimir Putin até à invasão da Ucrânia feita pela Rússia.

Com mais de cem entrevistas realizadas em sete países, Ponto de Virada: A Bomba e a Guerra Fria reúne relatos profundamente pessoais que mostram o quanto a Guerra Fria transformou vidas e a história do mundo. Além de sobreviventes da bomba atômica lançada em Hiroshima até extensas filmagens na Ucrânia, Alemanha e algumas das antigas repúblicas da União Soviética, a série traz entrevistas com sete líderes e ex-líderes mundiais, incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e figuras políticas proeminentes, como o secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg, o ex-diretor da CIA Robert Gates e a ex-secretária de Estado dos EUA Condoleezza Rice.

A série também conta com nomes importantes da Guerra Fria, como o filho de Julius e Ethel Rosenberg e líderes dos protestos que levaram à queda do Muro de Berlim, na Alemanha, além de apresentar uma das últimas entrevistas com o ativista Daniel Ellsberg, que chamou os planos nucleares secretos dos EUA de “insanidade institucional”. Esta série documental em nove partes aborda o conflito que durou décadas entre os Estados Unidos e a União Soviética à luz de eventos atuais que deixam claro o quanto os efeitos da Guerra Fria ainda estão presentes.

O Caso Outreau: Um Pesadelo Francês (Netflix)

A série documental "O Caso Outreau: Um Pesadelo Francês" examina uma das maiores tragédias judiciais do país. No início da década de 2000, no norte da França, o jovem juiz Burgaud é encarregado de investigar acusações de pedofilia em uma família. Mas o caso vai se tornando cada vez mais complexo conforme a investigação avança, e outros moradores da cidade também parecem estar envolvidos. Entre acusações e contra-acusações, o sistema judicial se complica.

Pedido Irlandês (Netflix)

O grande amor de Maddie (Lindsay Lohan) está noivo da melhor amiga dela. Para ser madrinha desse casamento na Irlanda, ela precisa deixar seus sentimentos de lado. Dias antes da cerimônia, Maddie faz um pedido desejando um verdadeiro amor e acaba em uma realidade paralela. Um encontro inesperado mostrará que ela deve ter cuidado com o que deseja. Agora que seu sonho parece finalmente ter se realizado, ela vai descobrir que a sua alma gêmea, na verdade, é outra pessoa.