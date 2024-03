Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e comédia, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do filme Donzela, com Millie Bobby Brown e a série Magnatas do Crime, dirigida por Guy Ritchie. Já na Apple TV+, estreia da série de comédia As Aventuras Inventadas de Dick Turpin.

Donzela (Netflix)

Uma donzela concorda em se casar com um lindo príncipe, mas não sabe que a realeza pretende sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Presa na caverna de um dragão que cospe fogo, ela vai precisar usar sua inteligência e perseverança para sobreviver.

Magnatas do Crime (Netflix)

Em Magnatas do Crime, Eddie Horniman (Theo James) recebe uma herança inesperada do pai: uma propriedade rural considerável que, para sua surpresa, faz parte de um império da maconha. Para piorar, grandes nomes do submundo do crime britânico querem uma participação nessa operação. Determinado a proteger a família das garras dos criminosos, Eddie tenta despistá-los entrando no jogo deles, mas acaba seduzido pela criminalidade.

Supersex (Netflix)

Com direção de Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, Supersex foi inspirada na vida real de Rocco Siffredi: sua família, sua origem e sua relação com o amor. É uma história profunda, que começa na infância e revela quando e como Rocco Tano, um cara simples de Ortona, se transformou em Rocco Siffredi, o astro pornô mais famoso do mundo.

Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi; Jasmine Trinca interpreta Lucia, uma personagem feminina fictícia que sintetiza várias mulheres que se relacionaram com Rocco ao longo da vida; Adriano Giannini interpreta Tommaso, meio-irmão de Rocco, e Saul Nanni intrepreta Rocco mais jovem. Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina) completam o elenco.

As Aventuras Inventadas de Dick Turpin (Apple TV+)

Em As Aventuras Inventadas de Dick Turpin, Dick Turpin (Fielding) inicia uma jornada de aventuras extremamente absurdas quando se torna, sem querer, o líder de um bando de foras-da-lei e recebe a tarefa de enganar Jonathan Wilde (Hugh Bonneville), um homem da lei corrupto, também conhecido como “Caçador de Ladrões”.

Nessa irreverente releitura ambientada no século 18, Dick é o mais famoso, porém o menos provável, dos assaltantes de estrada, cujo sucesso é definido principalmente por seu charme, sua habilidade de se exibir e seu cabelo maravilhoso. Junto com sua gangue de malandros adoráveis, Dick enfrenta os altos e baixos de suas novas aventuras, incluindo um encontro com a fama, tudo isso enquanto tenta escapar das garras do Caçador de Ladrões.

O Viajante Relutante com Eugene Levy (Apple TV+)

Depois de confrontar alguns de seus antigos medos na primeira temporada, o vencedor do Emmy Eugene Levy (Melhor Ator em Série de Comédia por "Schitt's Creek") sai de sua zona de conforto mais uma vez na segunda temporada de “O Viajante Relutante com Eugene Levy (“The Reluctant Traveler With Eugene Levy”). Agora, ele embarca em uma jornada imperdível para qualquer viajante global respeitável – uma grande volta pela Europa. A segunda temporada da aclamada série de viagens, composta por sete episódios, traz Levy indo de norte a sul no continente. No caminho, ele descobre joias locais escondidas, sua árvore genealógica e tenta ampliar seu paladar vivenciando as regiões mais singulares. Junte-se a ele enquanto ele embarca na grande viagem da vida de Levy, que nem ele sabia que precisava.

Nesta temporada, Levy se aventura mais a fundo no caminho menos óbvio, inspirado para vivenciar práticas locais e escapadas globais com velhos e novos amigos, incluindo se preparar para a tradição sueca da Midsommar com uma aventura para avistar alces, visitando pela primeira vez a terra natal de sua mãe – a Escócia, jantando com um luminar e provando a cozinha francesa em Saint-Tropez, abraçando o bem-estar com um “banho de palha” na ilha de Sylt, na Alemanha, participando de uma expedição por Milos, aprendendo costumes medievais e colhendo uvas na Itália e jogando futebol com um jogador internacional em Sevilha, Espanha.