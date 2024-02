Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ficção científica e suspense, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Constelação, sobre uma astronauta que retorna à Terra após um desastre no espaço e descobre que peças-chave de sua vida estão desaparecidas. Já no Prime Video, estreia do documentário This Is Me… Now: A Love Story sobre a trajetória de Jennifer Lopez.

Constelação (Apple TV+)

Criada e escrita por Peter Harness, Constelação tem Noomi Rapace no papel de Jo – uma astronauta que retorna à Terra após um desastre no espaço e descobre que peças-chave de sua vida estão desaparecidas. A série explora os limites sombrios da psicologia humana, a busca de uma mulher desesperada para descobrir a verdade sobre a história oculta da viagem espacial e de sua luta para recuperar tudo que perdeu.

This Is Me… Now: A Love Story (Prime Video)

This Is Me… Now: A Love Story é diferente de tudo que você já viu sobre Jennifer Lopez. Ao lado do diretor Dave Meyers, Jennifer criou uma odisséia cinematográfica baseada em narrativas e cura pessoal. Lançado junto com seu primeiro álbum de estúdio em uma década, este original da Amazon mostra sua jornada para o amor através de seus próprios olhos. Com figurinos fantásticos, coreografias de tirar o fôlego e participações especiais repletas de estrelas, este panorama é uma retrospectiva introspectiva do coração resiliente de Jennifer.

Posso te Contar um Segredo? (Netflix)

Posso te Contar um Segredo? conta a história de algumas das vítimas do stalker Matthew Hardy, que recebeu a sentença mais longa da história do Reino Unido pelo crime de perseguição pela internet no início de 2022. A série mostra as experiências das mulheres, a investigação policial e como Hardy foi levado à justiça.

Mea Culpa (Netflix)

A advogada criminalista Mea Harper (Kelly Rowland) pega o caso do artista Zyair Malloy (Trevante Rhodes), acusado de assassinato. Só que a verdade não é tão óbvia quanto parece. Enquanto tenta descobrir se esse cliente misterioso e sedutor realmente cometeu o crime, ela percebe que todo mundo é culpado de alguma coisa. "Mea Culpa", de Tyler Perry, explora o que acontece quando o desejo e o perigo se misturam.

F1: Dirigir para Viver (Netflix)

Com acesso sem precedentes, esta nova temporada leva os fãs aos bastidores e mostra em primeira mão a preparação dos pilotos e das equipes na briga pelo Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2023 da FIA. A série conta com imagens e entrevistas inéditas dos maiores nomes do esporte.