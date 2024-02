Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da terceira temporada de Bom dia, Verônica. Já na Apple TV+, estreia da série The New Look, baseada nos estilistas Christian Dior, Coco Chanel e seus contemporâneos, que enfrentaram os horrores da Segunda Guerra Mundial e lançaram a moda moderna.

Bom dia, Verônica (Netflix)

Quem é Doúm? Essa é a pergunta que norteia a terceira e última temporada de Bom dia, Verônica. Na busca pelo terceiro irmão, Verônica investiga o orfanato onde Brandão e Matias cresceram. Em uma pequena cidade, ela conhece Jerônimo, um criador de cavalos milionário, e sua mãe, Diana, uma mulher linda e misteriosa que esconde segredos sobre o passado macabro do lugar. No entanto, quando uma máfia coloca a família de Verô em perigo, ela precisa correr contra o tempo. Sem saída, ela arrisca todas as fichas em uma caçada perigosa da qual ela pode não sair viva.

Jogos de Amor (Netflix)

Mack (Gina Rodriguez) é uma jornalista esportiva de Nova York que adora inventar jogos de conquista com seu melhor amigo Adam (Damon Wayans Jr.). Embora isso tenha levado a várias noitadas de sexo casual ao longo dos anos, seguir nessa vida exige uma série de regras bem rígidas. A principal é: não dá para ter um relacionamento sério a partir de uma "jogada". Mas ela não esperava se apaixonar por um de seus alvos, o charmoso correspondente de guerra Nick (Tom Ellis). Quando o trabalho, a diversão, a amizade e o romance se misturam, Mack terá que aprender a diferença entre os encontros casuais e um namoro pra valer.

The New Look (Apple TV+)

Inspirada em fatos reais e filmada exclusivamente em Paris, The New Look é baseada nos estilistas Christian Dior, Coco Chanel e seus contemporâneos, que enfrentaram os horrores da Segunda Guerra Mundial e lançaram a moda moderna.

Life & Beth (Star+)

Composta de 10 episódios, a segunda temporada de Life & Beth volta a contar a história de Beth (Amy Schumer). À medida que sua relaçãocom John (Michael Cera) fica mais série, Beth começa a pensar na possibilidade de casamento e de formar uma família, enquanto ambos buscam respostas para seus problemas de comunicação. Será que a história traumática de Beth com homens e as pessoas em quem confiou está fadada a se repetir?E o que está desencadeando seus medos? Beth faz o possível para manter seus relacionamentos vivos, tentando, ao mesmo tempo, apoiar os amigos e familiares que enfrentam seus próprios problemas ao entrar nos quarenta.