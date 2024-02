Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia da minissérie Expatriadas, com Nicole Kidman. Já na Netflix, estreias do documentário A Noite que Mudou o Pop e a série Baby Bandito.

Expatriadas (Prime Video)

Tendo como pano de fundo a complexidade dos moradores de Hong Kong, Expatriadas retrata um grupo multifacetado de mulheres depois que um único encontro, desencadeia uma cadeia de eventos que alteram vidas, deixando todos navegando no intrincado equilíbrio entre culpa e responsabilidade.

A Noite que Mudou o Pop (Netflix)

Em 25 de janeiro de 1985, grandes nomes da música se reuniram em um estúdio de Los Angeles, deixaram seus egos de lado e gravaram uma música para ajudar no combate à fome na África, marcando para sempre a história da cultura pop em todo o mundo.

A Noite Que Mudou o Pop conta o processo gigantesco de montar um supergrupo em uma época em que celulares e e-mails ainda não eram usados. Esses artistas — liderados pelos coautores da canção e dois dos músicos mais importantes do século 20, Michael Jackson and Lionel Richie — vieram de universos diferentes mas se uniram para gravar “We Are the World”.

Com filmagens inéditas, o filme detalha as primeiros etapas do planejamento, como as sessões de Richie e Jackson para escrever a música, e mostra o famoso Henson Studios onde “We Are the World” foi gravada. Muitos dos lendários artistas que estavam presentes naquele dia (Richie, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick e Huey Lewis) revisitam suas memórias junto com músicos, engenheiros e a equipe de produção sobre um dos momentos mais icônicos da história da música. A Noite Que Mudou o Pop foi dirigido por Bao Nguyen e produzido por Julia Nottingham, a equipe por trás do aclamado documentário de Bruce Lee (Be Water).

NASCAR: Velocidade Máxima (Netflix)

A nova série Netflix acompanha os playoffs e a disputa pelo campeonato da NASCAR Cup Series 2023, mostrando a batalha por um dos títulos mais prestigiosos do esporte a motor. Com acesso exclusivo a várias equipes e pilotos, como Ryan Blaney, William Byron, Ross Chastain, Denny Hamlin, Bubba Wallace, Kyle Larson, Christopher Bell, Joey Logano e Tyler Reddick, a série revela tudo o que acontece dentro e fora das pistas, explorando os desafios físicos, mentais e emocionais de competir por um campeonato no mais alto nível do stock car mundial.

Baby Bandito (Netflix)

A vida de Kevin vira de cabeça para baixo quando ele se apaixona por Génesis, uma jovem privilegiada. Determinado a arriscar tudo por amor, o skatista apaixonado bola um plano ousado: roubar um esquema detalhado de um perigoso bando de criminosos conhecido como "Os Carniceiros", que pode render milhões de dólares, e se tornar o fugitivo mais procurado do país. Quebrando todas as regras e enfrentando uma perseguição intensa, a história de amor de Kevin e Génesis é cheia de perigos.

Em busca de uma vida fora do comum, com muita paixão, e dispostos a encarar todos os riscos, os dois acabam fazendo uma viagem eletrizante para Roma. Inspirada no roubo do século, que aconteceu no Chile em 2014.

Vai ter troco (Star+)

Há meses sem receber salários e vendo os patrões, que alegam estarem falidos, esbanjando dinheiro, Tonha (Evelyn Castro) e Zildete (Nany People) decidem cobrar o pagamento de forma mais veemente, criando um clima tenso, com situações inusitadas e hilárias que expõem, de forma bem-humorada, os problemas da relaçãopatrões x empregados.