Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e comédia, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Mestres do Ar, baseada no livro homônimo de Donald L. Miller. Já no Prime Video, estreia do filme Os underdoggs, com Snoop Dogg, um ex-jogador de futebol americano decadente, atinge o fundo do poço e é condenado a prestar serviço comunitário treinando os Underdoggs.

Mestres do Ar (Apple TV+)

Baseado no livro homônimo de Donald L. Miller, Mestres do Ar acompanha os homens do 100º Grupo de Bombardeio (o "Centésimo Sangrento") enquanto eles realizam perigosos bombardeios sobre a Alemanha nazista e enfrentam as condições hostis do frio, a falta de oxigênio e o puro terror do combate realizado a 25.000 pés de altitude. Retratar o sacrifício psicológico e emocional destes jovens, ao ajudarem a destruir o horror do Terceiro Reich de Hitler, é o ponto central da série.

Alguns deles foram abatidos e capturados; outros foram feridos ou mortos. E alguns tiveram a sorte de voltar para casa. Independentemente do destino de cada um, todos sofreram um grande impacto.

Os underdoggs (Prime Video)

Jaycen Two-J’s Jennings (Snoop Dogg), um ex-jogador de futebol americano decadente, atinge o fundo do poço e é condenado a prestar serviço comunitário treinando os Underdoggs, um time de futebol americano infantil de sua cidade natal. Apesar de ver isso como uma oportunidade de recuperar sua imagem pública, ele muda sua vida e redescobre o amor pelo esporte.

Griselda (Netflix)

Griselda é uma dramatização fictícia inspirada na vida da ambiciosa Griselda Blanco, que criou um dos cartéis do tráfico mais poderosos da história. Na Miami dos anos 1970 e 1980, uma mistura letal de charme e brutalidade ajudou Blanco a equilibrar com inteligência a vida familiar e os negócios obscuros que a levaram a ficar conhecida como “Madrinha da cocaína”.

Em Ruínas (Netflix)

Anos após Seul se transformar em uma terra sem lei, um caçador decide resgatar uma adolescente sequestrada por um médico que realiza experimentos em humanos.

O Amor Não Espera (Netflix)

Com personalidade, beleza e dinheiro, será que ele é o cara certo ou vai aparecer alguém melhor? Este é o novo reality em que solteiros procurando um novo amor viajam para destinos paradisíacos que vão de Okinawa a Kyoto. As mulheres precisam escolher seu futuro com homens que podem ser eliminados a qualquer momento. Com o relógio correndo e só uma chance de pedir o príncipe encantado em casamento, cabe a elas escolher com quem serão felizes para sempre. Será que ela pode tomar a decisão mais importante de sua vida num prazo aleatório?