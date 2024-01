Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, filmes e séries, o primeiro final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo o documentário Criptofraude, sobre a explosão do Bitcoin e a fraude da empresa Centra Tech e a série Irmãos Sun.

Criptofraude (Netflix)

Desde criança, Ray Trapani sempre quis ser criminoso. Em 2017, na explosão do Bitcoin, o mundo das criptomoedas era o lugar ideal para qualquer golpista. Então, quando um amigo sugeriu criar um cartão de débito para criptomoedas, Trapani topou na hora. Só tinha um problema: ele não fazia ideia de como colocar essa proposta em prática. Mas com perfis falsos no LinkedIn, anúncios pagos com celebridades, e uma comunidade online louca para "ficar rica rápido", não demorou para a Centra Tech começar a arrecadar milhões de dólares. A empresa era real? Não. Mas funcionava? Talvez.

Neste documentário dinâmico e debochado do diretor Bryan Storkel (produtor de A Lenda da Ilha do Pó e diretor de O Contrabandista de PEZ), Ray conta ao público os altos e baixos de sua aventura dramática, com declarações de familiares, amigos e do jornalista que expôs a Centra Tech como o primeiro caso de fraude importante da era das criptos.

Irmãos Sun (Netflix)

Charles Sun (Justin Chien), o lendário assassino conhecido como “Perna de Cadeira”, presenciou o assassinato de seu pai, o chefe de uma das mais poderosas Tríades do Taipé. Decidido, ele vai até Los Angeles para proteger a mãe, Eileen (Michelle Yeoh), e Bruce (Sam Song Li), seu irmão caçula que desconhecia por completo a verdade sobre a família.

Em meio às disputas entre as tríades mais letais de Taipé e o surgimento de uma nova facção, Charles, Bruce e a mãe precisam curar as feridas abertas pela distância e descobrir o verdadeiro significado de fraternidade e família antes que seja tarde demais — e acabem aniquilados pelos incontáveis inimigos. "Irmãos Sun" é uma comédia repleta de ação e drama familiar criada por Brad Falchuk e Byron Wu.

A Sociedade da Neve (Netflix)

Em 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar um time de rúgbi ao Chile, sofre um acidente catastrófico nos Andes. Apenas 29 dos 45 passageiros sobrevivem à queda. Presos em um dos ambientes mais inacessíveis e hostis do planeta, eles recorrem a medidas extremas para continuar vivos.

A Grande Ilusão (Netflix)

A Grande Ilusão conta a história de Maya Stern (Michelle Keegan), uma mulher que está tentando superar o assassinato brutal de seu esposo Joe (Richard Armitage). No entanto, após instalar uma câmera para monitorar a filha pequena, ela fica chocada ao ver um rosto conhecido nas imagens: o marido que acreditava estar morto.

O detetive Sami Kierce (Adeel Akhtar), que investiga o homicídio de Joe, é atormentado pelos próprios segredos. Os sobrinhos de Maya, Abby e Daniel, tentam desvendar o mistério do assassinato da mãe, ocorrido há meses. Será que existe uma conexão entre os dois casos? A série acompanha esses personagens em uma busca eletrizante pela verdade, que trará à tona revelações inquietantes e mudará suas vidas para sempre. Joanna Lumley interpreta Judith Burkett, a mãe superprotetora de Joe.

Marry My Husband (Prime Video)

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.