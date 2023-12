Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série esportiva A Seleção dos EUA na Copa do Mundo Feminina e o filme A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets. Já na Apple TV+, estreia do filme Plano em Família, com Mark Wahlberg e Michelle Monaghan.

Plano em Família (Apple TV+)

Na trama, Dan Morgan (Mark Wahlberg) adora sua vida tranquila no subúrbio como marido dedicado, pai de três filhos e vendedor bem-sucedido de carros. Mas essa é apenas a metade da história. No passado, ele foi um assassino de elite do governo norte-americano, encarregado de eliminar as ameaças mais perigosas do mundo. Quando antigos inimigos o localizam, Dan coloca sua inocente esposa (Michelle Monaghan), sua filha adolescente angustiada, seu filho adolescente jogador de games e seu adorável bebê de 10 meses em sua minivan e parte em uma viagem inesperada para Las Vegas. Decidido a proteger sua família e, ao mesmo tempo, proporcionar a eles as férias inesquecíveis, Dan precisa colocar em ação suas habilidades há muito tempo adormecidas, sem revelar sua verdadeira identidade.

A Seleção dos EUA na Copa do Mundo Feminina (Netflix)

Nesta série esportiva, o público poderá acompanhar a seleção feminina de futebol dos EUA e seus treinadores com uma visão de bastidores do time mais premiado da história. Acompanhe em primeira mão as pressões, a euforia, as alegrias e as dificuldades dessas atletas tentando conquistar a terceira Copa do Mundo seguida. Lesões, críticas, dúvidas, equidade salarial e o desejo de preservar o legado de algumas jogadoras marcam as narrativas deste documentário.

A série mostra a preparação pessoal e coletiva do time para a Copa do Mundo de 2023. Saiba como elas se inspiram nas atletas que vieram antes e como vão continuar lutando pela equidade nos esportes para as jogadoras do futuro.

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets (Netflix)

O multipremiado estúdio Aardman e Sam Fell, diretor indicado ao Oscar e ao BAFTA , trazem A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets, a aguardada continuação do filme de animação em stop-motion com maior bilheteria de todos os tempos, A Fuga das Galinhas.

Após desafiar a morte e conseguir fugir da fazenda de Tweedy, Ginger finalmente encontra o lugar dos seus sonhos: um santuário em uma pacífica ilha para todo o seu bando, bem longe dos perigos do mundo humano. Quando ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly, o final feliz de Ginger parece finalmente estar próximo. Enquanto isso, no continente, todas as galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça. Agora, prestes a colocar em risco a liberdade duramente conquistada, Ginger e seu bando se preparam para invadir.

Cara a Cara com o ETA (Netflix)

Cara a Cara com o ETA apresenta uma entrevista exclusiva com uma das figuras mais importantes da organização ETA: Josu Urrutikoetxea, também conhecido como Josu Ternera. Apresentado por Jordi Évole, o documentário analisa a trajetória do grupo terrorista e alguns de seus momentos mais significativos até a dissolução em 2018. Esta conversa também ajuda uma das vítimas a encontrar respostas sobre o atentado que sofreu há quase 50 anos.

Reacher (Prime Video)

A nova temporada de Reacher começa quando o veterano investigador da polícia militar Jack Reacher (Alan Ritchson) recebe uma mensagem codificada. Nela estão informações indicando que os membros da sua antiga unidade do Exército dos EUA, a 110ª Unidade de Investigações Especiais, estão sendo brutal e misteriosamente assassinados.

Forçado a deixar seu estilo de vida forasteiro, Reacher reúne para a investigação três de seus antigos companheiros de equipe para ajudá-lo a salvar seus amigos.