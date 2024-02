Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no Carnaval

Entre suspense e romance, filmes e séries, este feriado está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série Um Dia baseada no best-seller de David Nicholls, e a série documental Amante, Stalker e Mortal. Já no Star+, estreia do filme O Sequestro do Voo 375.

Um Dia (Netflix)

Um Dia conta a história de Emma Morley e Dexter Mayhew. Os dois se conhecem em 15 de julho de 1988, na noite da formatura, mas, no dia seguinte, cada um segue seu caminho. Onde será que estarão nesse mesmo dia no ano seguinte, no próximo e em todos os outros?

Em cada episódio, Dex e Em estão um ano mais velhos. A data é a mesma, e os dois vão evoluindo e mudando, se aproximando e se separando, vivendo alegrias e decepções. Um Dia é uma história de amor ao longo de décadas, baseada no best-seller de David Nicholls.

Amante, Stalker e Mortal (Netflix)

Recém-separado e louco para voltar à ativa na vida amorosa, Dave fez o que a maioria das pessoas faz: foi procurar pessoas online. Liz e Cari foram as duas conexões mais promissoras: mães solo com personalidades fortes, que o ajudaram a sair da zona de conforto, cada uma do seu jeito. Essas relações deveriam ser a segunda chance desse pai de família dedicado e esforçado no mundo do romance casual, mas acabaram se transformando em um triângulo amoroso terrível, colocando Dave e as pessoas que ele ama em risco.

Com encenações que transmitem toda a tensão e a paranoia que Dave viveu durante quatro anos, além de entrevistas com as pessoas envolvidas, incluindo os policiais que resolveram o caso, este documentário conta essa história real e desconcertante sobre assédio, fraude digital e assassinato no interior dos Estados Unidos.

Cinzas (Netflix)

Desesperançosa com a vida, Gokce encontra uma alegria em um dos livros enviados para publicação na editora de seu marido Kenan. A misteriosa história de Cinzas começa a reavivar emoções que ela não sentia há muito tempo e a fazer questionar a noção de família feliz que ela tinha com Kenan.

O Sequestro do Voo 375 (Star+)

Nonato (Jorge Paz) é um trabalhador que, em 1988, está indignado com as dificuldades de um país em crise e se rebela contra o presidente, orquestrando o sequestro de um avião comercial para atacar o Palácio do Planalto. Diante dessa situação, o piloto do avião Murilo (Danilo Grangheia) assume a responsabilidade pela vida de mais de cem pessoas a bordo e, apesar de toda a tensão criada pelo sequestrador dentro do avião, executa a manobra mais impressionante de sua carreira e muda a história da aviação.

Suncoast (Star+)

Suncoast, o novo filme escrito e dirigido por Laura Chinn e estrelado por Nico Parker, Laura Linney e Woody Harrelson, é baseado na históriasemi-autobiográfica de uma adolescente (Parker) que, ao lado se sua determinada mãe (Linney), cuida de seu irmão que sofre de uma grave doença. Enquanto isso, ela faz amizade com um excêntricoativista (Harrelson) que protesta contra um dos casos médicos mais icônicos de todos os tempos.