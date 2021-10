Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

Da terceira temporada da aclamada série "Você", que mostra a obsessão do psicopata Joe em formar a família perfeita com sua esposa Love, até a série remake da clássica franquia de filme dos anos 1990, "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado", o próximo final de semana chega recheado de estreias nas plataformas de streaming.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 principais lançamentos do final de semana para você ficar de olho. Dessa vez, entram na lista: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado" da Amazon Prime Video; "Você" e "Meu Nome", da Netfix; "Just Beyond", do Disney+; e "Acapulco", da Apple TV+. Divirta-se!

Eu sei o que vocês fizeram no verão passado (série da Amazon Prime Video)

Baseada na franquia de filmes homônimos, "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" acompanha um grupo de adolescentes prestes a se formar no ensino médio. Enquanto iam embora de uma festa com seus colegas de turma, os cinco sofrem um grave acidente de carro e acabam matando uma pessoa. Com medo da polícia, eles decidem esconder o corpo, mas o segredo não permanece escondido por muito tempo. Um ano depois, uma série de bilhetes acusatórios começam a surgir. Um assassino brutal sabe sobre seu macabro segredo e decide puni-los um por um

Você - Terceira Temporada (série da Netflix)