Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana

Com a chegada do final de semana, estreiam no streaming diversos filmes e séries. Entre os destaques para os próximos dias está a animação da Disney e Pixar Luca, monstros marítimos que sonham conhecer a vida italiana acima do nível do mar, a série Physical, na Apple TV+ e a série de suspense e ficção científica Katla, na Netflix.

Situado na Riviera italiana, o longa traz a história de um menino que vive um verão inesquecível repleto de sorvetes, massas e passeios de Vespa. É também uma fábula da passagem da adolescência ­para a vida adulta e uma deliciosa atração para todas as idades.

Mas não é só de dolce far niente que vive o personagem. O perigo pode vir tanto das nuvens quanto do mar e dos canos. Se Luca e seu melhor amigo, Alberto, se molharem, seus segredos poderão ser revelados, ao se transformarem de volta nas criaturas marinhas.

Katla (Netflix)

Na Islândia, o vulcão subglacial Katla está em atividade constante há um ano e Grima continua procurando a irmã que desapareceu no dia em que a erupção começou. A esperança de encontrar o corpo diminui e os moradores da região começam a receber visitantes inesperados, indicando que a geleira pode esconder algo inimaginável.

Physical (Apple TV+)

Ambientada nas paradisíacas, ensolaradas e frágeis praias de San Diego dos anos 1980, “Physical” é uma comédia de humor ácido que acompanha Sheila Rubin, uma entediada e zelosa dona de casa que apoia a controversa candidatura de seu marido à assembleia do estado. Na verdade, Sheila tem sua própria perspectiva sombria porém divertida sobre a vida. Ela passa por uma complexa luta contra os demônios da sua auto imagem, até encontrar uma das mais improváveis válvulas de escape: o mundo da aeróbica.

Depois de se tornar viciada em exercícios aeróbicos, a jornada de empoderamento de Sheila realmente começa quando ela descobre uma forma de unir essa nova paixão com a promissora tecnologia das fitas cassete para dar início a um empreendimento revolucionário. A série acompanha a jornada de uma mulher que passa de dona de casa negligenciada a influente e confiante potência econômica, conforme Sheila se transforma em uma pessoa que atualmente seria subestimada, mas na época era considerada revolucionária — uma guru de estilo de vida.

Aluga-se um Paraíso (Netflix)

Três especialistas rodam o mundo visitando imóveis de aluguel para temporada e revelam dicas e truques com opções para todos os bolsos. De casas na árvore a ilhas particulares, de iglus a escapadas gourmet, esta série nova mostra lugares impressionantes no mundo todo e as experiências incríveis que eles têm a oferecer. Com apresentação de Luis D. Ortiz (Million Dollar Listing) e dos criadores de conteúdo Megan Batoon e Jo Franco.

O Gângster Nômade (Netflix)

O filme conta a história de Suruli, o gângster nômade que precisa escolher entre o bem e o mal em uma guerra pelo que se pode chamar de lar.

