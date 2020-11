Os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana

O último final de semana do mês de novembro chega sem deixar a desejar no quesito grandes lançamentos nos serviços de streaming. Entre os destaques dos próximos dias, a Amazon Prime Video coloca no ar uma de suas maiores apostas do mês. Trata-se do filme “Uncle Frank”, um drama com ares de comédia que conta a história de um professor de literatura que tem que confrontar sua família sobre sua relação afetiva com outro homem depois que seu pai morre repentinamente. Além do Drama da Amazon Prime, há ainda o aguardado documentário da Netflix que narra a vida pessoal e profissional do cantor canadense de 22 anos, Shawn Mendes.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 melhores títulos para você ficar de olho durante este final de semana. Dessa vez, entraram na curadoria um filme, um documentário e uma série da Netflix e um filme e um documentário da Amazon Prime Video. São eles: “Uncle Frank” e “Súbete A Mi Moto”, da Amazon, e “Era uma vez um sonho”, “Shawn Mendes: In Wonder”, e “Virgin River temporada 2”. Divirta-se!

Uncle Frank (Amazon Prime Video)

“Uncle Frank”, que já está disponível no catálogo da Amazon Prime Video, é sem dúvida a grande aposta de filme original do streaming para o mês de novembro. Com direção de Alan Ball e ambientado nos anos 1970, a trama segue a adolescente Beth Bledsoe (Lillis), que deixa uma pacta cidade rural para estudar na Universidade de New York, onde seu tio Frank (Bettany) é um reverenciado professor de literatura que vive com seu marido, Walid (Macdissi). Com a morte repentina do pai de Frank, o professor é forçado a voltar para o interior e revelar seu casamento com outro homem para toda a sua família conservadora.

Súbete A Mi Moto (Amazon Prime Video)

Série original da Amazon Prime Video, “Súbete A Mi Moto” é um documentário de vários capítulos que conta a história do grupo musical Menudo de Porto Rico, fenômeno juvenil que revolucionou para sempre a música pop latina e inspirou boy bands ao redor do mundo, inclusive com o grupo Menudo no Brasil.

Era Uma Vez um Sonho (Netflix)

Estrelado pelas indicadas ao Oscar Amy Adams e Glenn Close, “Era uma vez um sonho” é um filme original da Netflix que conta a história de um estudante de Direito de Yale que volta à sua cidade natal em Ohio para encarar a história de sua família pobre que permaneceu na cidade. O filme dirigido por Ron Howard mostra os conflitos e a precária situação da classe operária americana.

Virgin River: Temporada 2 (Netflix)

A segunda temporada da série “Virgin River” é uma outra estreia aguardadíssima para este final de semana. Na trama, a enfermeira Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) abandona sua carreira em Los Angeles depois de vários acontecimentos trágicos em sua vida pessoal e vai morar em Virgin River, uma pequena vila no meio do nada, em busca de paz. Mesmo na nova cidade, Melinda não consegue se livrar dos conflitos que a envolvem.

Shawn Mendes: In Wonder (Netflix)

“Shawn Mendes: In Wonder” é um documentário original da Netflix (por sinal, um filme aguardadíssimo pelos fãs mundo afora) que já está disponível no catálogo do streaming. O filme conta a história do cantor canadense de 22 anos, desde sua vida pessoal até os feitos de sua curta mas promissora carreira de músico.