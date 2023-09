Mais do que obras cinematográficas, os documentários são produções que podem traduzir a realidade. Repletos de histórias, alguns deles servem como elemento de representação social e estimulam um olhar mais atento para questões importantes, como meio ambiente, orientação sexual e até a pobreza.

Dessa forma, a produção destes conteúdos tem ganhado destaque entre o público e o catálogo das plataformas de streaming, especialmente devido à abordagem de casos que marcaram a história, como a chamada ‘cura gay’. Por isso, selecionamos os 5 melhores documentários da Netflix sobre os mais diversos temas para você assistir. Confira!

1. Pray Away

Com direção de Kristine Stolakis e produzida por Ryan Murphy, o documentário ‘Pray Away’ aborda um dos assuntos mais polêmicos sobre a orientação sexual: a chamada “cura gay”. Expondo os programas de “conversão sexual”, a produção revela as consequências da repressão da comunidade LGBTQIAPN+ por meio de relatos de membros e ex-membros da comunidade ‘Pray Away the Gay’, que prometia trazer a “cura” por meio das orações.

2. Seaspiracy: Mar vermelho

Dirigido e estrelado pelo cineasta britânico Ali Tabrizi, essa produção faz um alerta à população sobre questões ambientais. Muito apaixonado pelos oceanos, o cineasta resolveu expor os danos causados à vida marinha pela poluição e descarte irregular por parte dos seres humanos. Mas, enquanto faz isso, Ali Tabrizi descobre uma rede de corrupção global e arrisca a própria vida para defender o meio ambiente e combater a sua exploração.

3. O golpista do Tinder

Produzido por Bernadette Higgins, o documentário revela a história do israelense Shimon Hayut, um homem que utilizava uma conta falsa no aplicativo de relacionamento para enganar mulheres fingindo ser um milionário russo chamado ‘Simon Leviev’. Na produção, diversas mulheres, vítimas do criminoso, relatam as estratégias utilizadas por ele para enganá-las e conseguir dinheiro.

4. O mistério de Marilyn Monroe

O documentário ‘O mistério de Marilyn Monroe’, da diretora Emma Cooper, conta a história de vida e morte da famosa atriz estadunidense Marilyn Monroe. Com a gravação de depoimentos inéditos, o público pode acompanhar um debate sobre a estranha morte da artista, descobrindo que por trás desse mistério pode haver alguns segredos não revelados.

5. Onde eu moro

Dirigido por Pedro Kos e Jon Shenk, o emocionante documentário conta a história de vida de diversas pessoas que moram nas ruas da Califórnia e mostra as suas lutas por melhores condições de vida. Além disso, fomenta uma observação mais específica sobre a crise humanitária que afeta diversos países no mundo, deixando pessoas em condições de vida precárias e ferindo os direitos humanos.