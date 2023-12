Os 13 melhores espumantes brasileiros para provar na festa de Ano Novo

À medida que nos preparamos para acolher o novo ano, surge uma atmosfera de celebração, de renovação e de brindes aos momentos que estão por vir. Entre todas as tradições festivas, poucas capturam a essência dessa ocasião como os borbulhantes espumantes, que se tornaram o símbolo perfeito para celebrar o início de um novo ciclo.

É nesse espírito de expectativa e alegria que muitos de nós buscamos brindar com uma taça reluzente de espumante, cujas bolhas dançam em um ritual de festividade, celebrando as oportunidades e esperanças que se desenrolam diante de nós. E nada melhor do que provar os melhores rótulos de 2023, segundo 13º Concurso do Espumante Brasileiro.

A avaliação foi realizada no fim de setembro, com a prova de 505 amostras de 93 vinícolas de oito estados do Brasil. Todo o processo seguiu normas internacionais estabelecidas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Deste total, 172 ficaram entre os melhores, sendo 13 com a pontuação máxima.

Participaram espumantes naturais que estão à venda no mercado, provenientes de uvas vitis viníferas, obtidos a partir de diferentes métodos nas categorias: espumantes de segunda fermentação (charmat e tradicional) e espumantes de primeira fermentação (moscatéis).

Pela primeira vez, rótulos de vinícolas de Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo foram premiadas. Das 172 premiações, 13 foram de Medalhas Grande Ouro, 153 de Ouro e seis na categoria Ouro Destaque.

Nem prata nem bronze

Neste ano, não tiveram vinhos espumantes com Medalha de Prata, nem de Bronze. Isso ocorreu porque os 30% premiados -- 172 espumantes -- atingiram notas correspondentes a Medalhas Grande Ouro, acima de 93 pontos, e Ouro, de 89 a 92 pontos (a escala vai até 100).

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), enólogo Ricardo Morari, o alto nível dos espumantes vem chamando a atenção nas últimas edições, o que levou a organização do concurso a aumentar em 1 ponto cada medalha. Mesmo assim, os mais bem pontuados ficaram acima de 90 pontos. Ele ainda explica que tiveram rótulos que pontuaram 89 pontos e mesmo estando aptos ao Ouro ficaram fora dos 30%.

Veja a lista com os melhores espumantes brasileiros