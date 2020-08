Lady Gaga foi a grade atração do MTV Video Music Awards 2020. A artista levou cinco troféus para casa — um deles criado especialmente para ela.

Gaga foi vencedora nas categorias Artista do Ano e Música do Ano, com Rain On Me, em parceria com Ariana Grande. A parceria ainda levou os prêmios de Melhor Colaboração e Melhor Direção de Fotografia.

A artista ainda recebeu um quinto prêmio honorário criado especialmente para ela, o MTV Tricon Award. “Estamos separados agora e a cultura pode parecer menos viva de alguma forma, mas sei que o renascimento está chegando, e sei que a cultura pop vai inspirar todos vocês. A força da arte vai empoderar todos vocês”, afirmou em seu discurso.

Neste ano, o VMA foi realizado de uma forma diferente devido à pandemia. Alguns artistas participaram e receberam os prêmios de casa, outros gravaram suas apresentações para a premiação.

Como todo ano, os looks usados no VMA deram o que falar. A Casual selecionou os dez figurinos que mais chamaram a atenção — como não poderia ser diferente, seis deles foram vestidos por Lady Gaga.