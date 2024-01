Os 10 carros mais caros do mundo em 2024 (valores passam de R$ 100 milhões)

Se na lista de 2023 o carro mais caro do mundo era o Rolls-Royce Boat Tail, com um valor de US$ 26,2 milhões (R$ 129 milhões), em 2024, ele foi superado – por alguns milhões – pelo Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, com valor de US$ 30 milhões, algo em torno de R$ 147 milhões.

Desde Rolls-Royce até a Bugatti e Mercedes, a disputa para o ranking dos 10 carros mais caros do mundo é cheia de concorrentes de peso. Mesmo com preços milionários, designs exuberantes, carrocerias customizadas, motores excepcionalmente potentes e outros atrativos, alguns modelos não conseguiram assegurar presença na lista.

Abaixo você confere o que há de mais luxuoso em termos automotivos. A lista foi organizada pela revista eletrônica Luxe Digital.

10 - 777 Hypercar: US$ 7,6 milhões

Projetado pela Dallara, o 777 se destaca pelo desempenho graças a um monocoque de carbono homologado pela FIA, aerodinâmica sofisticada que mantém o carro quase literalmente grudado ao asfalto, com capacidade de atingir 370 quilômetros por hora. O motor é um V8, e pesa 900 quilos, considerado muito leve. As entregas dos carros encomendados começam a partir de 2025, segundo o fabricante.

9 - Mercedes-Maybach Exelero: US$ 8 milhões

A divisão de ultraluxo da Mercedes-Benz, chamada de Maybach, desenvolveu um carro com pneus para atingir mais estabilidade. O Maybach Exelero é um cupê encomendado pela marca de pneus Fulda. A motivação por trás dessa encomenda era conduzir testes e promover uma nova linha de pneus. O Exelero tem 690 cavalos de potência e é um dos carros mais queridinhos de artistas como rapper Jay-Z.

8. Bugatti Centodieci: US$ 9 milhões

Com origem francesa e abaixo da marca dos US$ 10 milhões, surge o Bugatti Centodieci. Rendendo homenagens ao clássico Bugatti EB110 e construído sobre a base do Bugatti Chiron, o "110" apresenta uma série de destaques, com um impressionante motor W16 de 8 litros que entrega 1.600 cavalos de potência, e velocidade máxima de 379 quilômetros por hora. Vai de zero a 100 quilômetros por hora em 2,4 segundos.

7. Bugatti Chiron: US$ 10,78 milhões

Ao conquistar o título de carro novo mais caro já vendido em leilão, o Bugatti Chiron Profilée se destaca entre quase todos os carros de luxo disponíveis no mercado. Embora seja uma versão ligeiramente mais atenuada do Pur Sport, orientado para corridas, o Profilée ainda impressiona. Atingindo a marca de 100 quilômetros por hora em aproximadamente 2,3 segundos.

6. Rolls-Royce Sweptail: US$ 13 milhões

O Rolls-Royce Sweptail já foi considerado o carro mais caro do mundo em anos anteriores. Não foi originalmente concebido por nenhum motivo em particular: ele foi encomendado sob medida. Este carro-conceito se autodenomina o "equivalente automotivo da alta costura", destacando não apenas sua estética deslumbrante mas também sua impressionante potência. Sob o capô, o Sweptail abriga um robusto motor V12 de 453 cavalos.

5. SP Automotive Chaos: US$ 14,4 milhões

O designer automotivo grego Spyros Panopoulos apresentou dois carros de alta performance utilizando alguns dos materiais mais avançados disponíveis. O modelo básico, chamado SP Automotive Chaos Earth, oferece 2.048 cavalos de potência e possui um preço impressionante de US$ 6,3 milhões. Já a variante Zero Gravity eleva a potência do motor para 3.065 cavalos, alcançando 100 quilômetros por hora, com um preço de 14,4 milhões de dólares.

4. Pagani Zonda HP Barchetta: US$ 17,6 milhões

Horacio Pagani, o inovador fundador da empresa que leva seu nome, encomendou a concepção deste carro-conceito, projetado para ele e outros dois proprietários, cujas identidades permanecem desconhecidas. O Zonda HP Barchetta recebeu esse nome - Barchetta - porque, para Pagani, tinha a aparência de um "barquinho" em italiano. É capaz de acelerar de zero a 100 quilômetros por hora em 3,4 segundos.

3. Bugatti La Voiture Noire: US$ 18,7 milhões

Inspirado no clássico Bugatti 57 SC Atlantic, cada elemento deste hipercarro é verdadeiramente excepcional, começando por seu motor de 8 litros e 16 cilindros, gerando 1.500 cavalos de potência, todos meticulosamente montados à mão. Alcança os 100 quilômetros por hora em apenas 2,4 segundos. O veículo possui apenas um exemplar que circula pelas ruas da Suíça.

2. Rolls-Royce Boat Tail: US$ 28 milhões

Primeiro colocado na lista de 2023, este veículo com imponentes 5,6 metros de comprimento, une um design que remete à nostalgia e elementos modernos. Apresenta elementos do Boat Tail original, de 1032. Sob o capô, o carro é impulsionado por um robusto V12 biturbo de 6,75 litros, gerando 563 cavalos de potência, tudo isso administrado por uma transmissão automática de 8 velocidades. É feito somente sob encomenda.

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail: US$ 30 milhões[

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail.

A Rolls-Royce se destaca com seu mais recente modelo, redefinindo os padrões de luxo e estabelecendo um recorde histórico como o carro novo mais caro. Este veículo de dois lugares apresenta uma capota rígida removível, oferecendo a versatilidade de ser conduzido como um roadster descoberto ou um elegante cupê fechado.

Composto por 1.603 peças de folheado de Black Sycamore, que são colocada a mão durante dois anos. O Rolls-Royce La Rose Noire Droptail é inspirado na rosa Black Baccara, uma flor intensa e aveludada originária da França e adorada pela mãe da família do consumidor que encomendou o modelo. O nome do futuro dono desse verdadeiro luxo sobre rodas permanece em sigilo.