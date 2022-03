Oriba lança serviço de Personal Shop com diagnóstico de estilo

Fundada em 2014, a marca de moda masculina Oriba está lançando oficialmente o seu serviço de Personal Shop para clientes da capital paulista.

Segundo a marca, o serviço que passou a ser testado durante a pandemia em uma versão beta se propõe a ir além de uma simples “mala de roupas” enviada à casa dos clientes.

“Tudo começou na pandemia, quando fechamos nossas lojas. Tivemos de buscar alternativas e, a mais natural, foi levar a loja até os nossos melhores clientes do bairro", explica Paulinho Moreira, sócio diretor da marca. "Após meses pilotando uma versão beta do serviço, decidimos evoluir para uma consultoria de compras customizada para cada homem."

Além de levar as peças de roupas para as casas dos clientes, o Personal Oriba irá oferecer ao cliente um diagnóstico de estilo realizado pelos especialistas da marca.

Para solicitar o serviço, o consumidor deverá se cadastrar e aguardar o contato individual e exclusivo, da marca. Feito isso, a Oriba envia uma caixa com diversas peças selecionadas especialmente para cada cliente provar. O serviço é gratuito.

“Diferentemente do e-commerce, o Personal Oriba torna possível pegar a peça nas mãos, sentir os tecidos, avaliar a qualidade do produto, que é um dos diferenciais da marca. Assim, você pode combinar as peças Oriba com as roupas que já possui”, diz Moreira.

Mais de 350 clientes já usufruíram do serviço até agora. Na versão pré-lançamento, a marca faturou aproximadamente R$ 400 mil com o novo serviço, disponível até o momento somente na capital paulista.

Em maio, a label pretende expandir o serviço para outros municípios e, no segundo semestre, também alcançar outras cidades. “Pretendemos chegar a mil novos clientes até julho deste ano. O mais importante para nós é ter uma boa avaliação do serviço; queremos promover uma nova e boa experiência para experimentar roupas em casa”, finaliza Paulinho.