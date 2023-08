Oriba cresce com inaugurações de novas lojas com o mínimo de impacto ambiental

Já faz quase dez anos que a Oriba surgiu no mercado apresentando sua moda básica, mas com propósito. Desde então, a marca de moda masculina introduziu o serviço de Personal Shop para clientes da capital paulista e peças feitas com garrafas plásticas recicladas. E em 2019, recebeu US$ 1 milhão do Global Founders Capital, fundo europeu especializado em investimentos iniciais (seed) em empresas e no ano passado recebeu um investimento da Shoulder de R$ 18 milhões.

A aquisição impulsionou o plano de abertura de novas lojas da marca fundada pelo trio Paulinho Moreira, Rodrigo Ootani e Marcelo Collis. Com isso, a Oriba inaugura duas lojas em São Paulo, nos shoppings JK Iguatemi e Higienópolis.

"Escolhemos esses pontos a dedo, pois, além de serem locais frequentados pelo público-alvo do nosso e-commerce, ajudarão a impulsionar o reconhecimento da marca e auxiliar na nossa missão de escalonar o impacto da sustentabilidade", comenta Paulinho Moreira, sócio da Oriba.

"Todo ano, pelo menos, dobramos de tamanho 'same-store sales'. O sucesso contínuo é fruto do nosso compromisso em oferecer aos clientes uma experiência única, tanto em nossas lojas físicas quanto em nosso e-commerce", comenta Rodrigo Ootani, sócio-diretor da marca.

Para este ano, a Oriba planeja inaugurar quatro novas lojas. Mais seis espaços são planejados para 2024. As lojas recém-inauguradas nos shoppings JK Iguatemi e Higienópolis desempenham um papel essencial para alcançar esse crescimento estratégico e a expectativa é que representem um incremento de R$ 10 milhões em receita até o final deste ano.

"Os pontos foram escolhidos a dedo pois, além de serem locais frequentados pelo público-alvo do nosso e-commerce, ajudarão a impulsionar o reconhecimento da marca e auxiliar na nossa missão de escalar o impacto da sustentabilidade", completa Paulinho.

As novas lojas têm decoração inspirada no Japandi, uma combinação entre o design japonês e escandinavo, com toques de matéria-prima brasileira, como material biodegradável, reciclado e recicláveis como revestimentos feitos de plástico reciclado e copos de bambu para servir o próprio grão de café em uma arquibancada no centro da loja. Além disso, os novos espaços contam com um infográfico que detalha o impacto ambiental da loja.