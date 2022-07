Orgasmo é novo passo na rotina de skincare em parceria da Quem Disse, Berenice? e pantynova

O Dia do Orgasmo foi criado em 1999 na Inglaterra por uma rede de sex shops com o intuito de disseminar os benefícios do momento de ápice do prazer. A data, que é celebrada no dia 31, tem comemoração antecipada para as marcas Quem Disse, Berenice? e pantynova.

Com união da marca de beleza com a de sexual wellness, a Quem Disse, Berenice? pretende ser a primeira marca de beleza do Grupo Boticário falar sobre o orgasmo como parte da rotina de skincare. A campanha Pele no glow, orgasmo no flow pretende produzir conteúdos sobre o tema e ações com criadores.

Para os clientes, ao comprar o kit de produtos Skin.q, os consumidores ganham o novo vibrador modelo “bullet” massageador, em formato de esponja de maquiagem, da pantynova, e vice-versa.

“O orgasmo traz benefícios comprovados ligados à beleza e ao bem-estar, além de ser uma importante etapa de autoconhecimento. E por que não falar dele com naturalidade e sem tabus? Sempre olhamos para o momento de autocuidado como algo essencial, e as descobertas do próprio corpo fazem parte desse cuidado. Essa não é apenas uma campanha, mas sim um convite para as mulheres olharem mais para si mesmas”, afirma Marcela De Masi, Diretora de Comunicação de Quem Disse, Berenice?

Complementando, Izabela Starling, cofundadora da pantynova, reforça a importância da venda conjunta para a desmistificação da compra de produtos de sexual wellness.

"Na pantynova temos uma conversa aberta com a comunidade, e uma das maiores dores que ouvimos é sobre como deixar o vibrador longe de olhares curiosos. O SPONGE bullet massageador foi idealizado pelo nosso time, pensado para ser tão discreto quanto um item de skincare. Ele é um lançamento pantynova, exclusivo no Brasil, e foi apresentado a Quem Disse, Berenice? em uma conversa, onde vimos a sinergia com a linha Skin.q, e daí surgiu a ideia de fazermos uma ação unindo as duas marcas", afirma.

O kit pensado para a ação é composto por quatro produtos de Skin.q, marca de skincare da Quem Disse, Berenice?, que incluem etapas de cuidados com o rosto, além do vibrador, com apenas um botão para ligar, desligar e alterar entre os nove modos de vibração.

Os itens de Quem Disse, Berenice e pantynova também podem ser adquiridos separadamente, em seus valores unitários, nos respectivos e-commerces.

