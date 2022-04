Onde assistir à final entre Palmeiras e São Paulo no Paulistão 2022

A final do Campeonato Paulista acontece na tarde deste domingo, 3, no Allianz Parque. Palmeiras e São Paulo disputam a taça, com vantagem para o tricolor do Morumbi, que venceu a partida de ida na última quarta-feira, 30, por 3 a 1.

No jogo de ida, diante de mais de 60 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo marcou duas vezes com Jonathan Calleri e Pablo Maia. Pelo lado do Palmeiras, Raphael Veiga descontou, com bola parada.

O Tricolor assegura a taça neste domingo mesmo se perder por um gol de diferença. O Verdão precisa ganhar por três ou mais gols de saldo para levar o título durante os 90 minutos. Caso o placar agregado do confronto termine empatado, a decisão do título será nos pênaltis.

A expectativa é que até 30 mil palmeirenses compareçam ao estádio alviverde, que terá a capacidade reduzida entre 25% e 30%, devido à montagem da estrutura para o show da banda Maroon 5 nesta semana.

A final opõe os mesmos finalistas do último Paulista. Em 2021, as equipes empataram sem gols no Allianz Parque, no jogo de ida. Na volta, em casa, o São Paulo levou a melhor por 2 a 0, com o volante Luan e o atacante Luciano balançando as redes.

A conquista encerrou na ocasião um jejum de quase nove anos sem títulos do São Paulo. Se erguer a taça de novo, o Tricolor volta a ser bicampeão estadual após 30 anos.

Onde assistir SPFC x Palmeiras

Data: domingo, 3 de abril

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Técnicos: Abel Ferreira (Palmeiras) e Rogério Ceni (São Paulo)

Onde assistir: Na televisão, transmite a final a Record TV. Entre os canais pagos, o jogo estará no Premiere, para assinantes.

Na internet, o jogo pode ser assistido gratuitamente no canal do Paulistão no YouTube (veja abaixo), ou nos serviços de streaming HBO Max e Paulistão Play.

(Com Agência Brasil)