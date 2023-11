Onda de calor: uso da regata está liberado no escritório?

A onda de calor em muitas cidades brasileiras nas últimas semanas está levantando dúvidas da vida ordinária. Uma delas é sobre regra de vestimentas. Chinelos, sandálias e bermudas estão liberados? Existe uma peça que desperta ainda mais polêmica: a regata.

A regata, por princípio, sequer seria uma peça de roupa. Hoje a camiseta sem mangas está nas passarelas das semanas de moda, em versões de luxo que custam quatro dígitos. Mas originalmente trata-se de ume peça íntima, para usar por baixo de camisas de manga longa no inverno rigoroso dos países do hemisfério norte.

Aos poucos a chamada tank top foi saindo de baixo das roupas mais formais e passou a ser usada por atletas de remo e outras modalidades. Era uma concessão ao conforto nas práticas de alta performance, mesmo em ambientes sisudos como as universidades britânicas.

Até que nos anos 1950 a regata principalmente na cor branca passou a simbolizar a rebeldia da geração de jovens do pós-guerra, uma ruptura na precoce maturidade assumida por homens mal saídos da adolescência, e que logo virou ícone pop nos palcos do teatro, telas do cinema e campanhas publicitárias. Alguém falou em James Dean e Marlon Brandon?

Roupas confortáveis no home office

A partir daí o uso da camisa regata se difundiu nas sociedades ocidentais, assim como foi ganhando corpo a antiga discussão: pode-se afinal usar regata? Em que ambientes? Em que momentos? Por quem?

A pandemia ofereceu uma boa oportunidade para o uso indiscriminado da peça, mas o fim do home office relegou a regata de volta aos parques públicos, às areias das praias, às academias de ginástica.

Até que veio a intensa onda de calor das últimas semanas, com consequências gravíssimas em diversas frentes, discussões mais aprofundadas sobre a sustentabilidade do planeta e questões comezinhas como a roupa mais adequada para suportar as altas temperaturas.

Dos pés às canelas de fora, a conversa evoluiu para as axilas. A camisa sem mangas, sinônimo de desleixo para haters, símbolo de independência para lovers, voltou a ser tema de polarizadas posições. Principalmente no trabalho. O que nos leva à pergunta do título deste texto: afinal, pode-se usar regata no escritório?

Para evitar cancelamentos e procurando ao máximo preservar minha opinião pessoal, recorro ao conhecimento do consultor de imagem Alexandre Taleb. E devolvo a ele a pergunta: Taleb, pode-se usar regata no ambiente corporativo? A lúcida resposta está na sequência.

Mulheres são contra regata

“Fiz um post no Instagram perguntando o que as mulheres tinham a dizer sobre a vestimenta dos homens”, diz o consultor. “Foram mais de 2000 respostas, e 80% das mulheres foram contra regata. Alguns homens disseram que gostam. O que nos leva a dois aspectos.”

“Moramos em um país quente. A regata é uma roupa mais acessível para o calor. Não sou muito fã da peça. Mas a regata fica bem, sim, numa academia, na praia. Não é preciso estar musculoso. Existem pessoas baixas, altas, magras. Cada um é feliz com o seu corpo. Como consultor de imagem eu preciso olhar não pelo corpo dele, mas pelo ser dele e o que ele quer com a sua imagem.”

“E no mundo corporativo, pode-se usar? É preciso lembrar que se trata de um ambiente de trabalho. É preciso ver o dress code da sua empresa. Num shopping, num banco, certamente não vai ser permitido. A pessoa terá de usar camisa, paletó, gravata.

Agora, eu já estudei o dress code de algumas agências de São Paulo e outras capitais e lá está escrito que o funcionário pode vestir bermuda e gravata. Nesse caso então a resposta é sim, claro, ele pode usar regata. Agora, o uso não está no manual? Então ele pode usar na praia, na academia. Mas não para ir ao shopping, na casa da sogra. E nem no trabalho.”