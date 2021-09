Omega desenvolve relógios com Daniel Craig para o novo filme de 007

Com a estreia de 007 – Sem Tempo para Morrer marcada para esta quinta-feira, 30, a Omega apresenta os novos relógios dos agentes James Bond e das Bond Girls, Moneypenny e Nomi.

Para desenvolver este novo relógio, a Omega convidou o ator Daniel Craig para participar do processo de elaboração do item. Craig sugeriu um modelo que fosse ainda mais leve, pensando nas necessidades militares do 007. "Leve e robusto, é um relógio incrivelmente confortável de usar", disse o ator.

Este novo Seamaster de 42 mm em titânio de grau 2, chega mais leve e mais resistente, além de apresentar um mostrador e coroa em alumínio castanho tropical. Ligeiramente mais fino do que os modelos Diver 300M normais, devido ao acabamento abaulado do vidro de safira, é apresentado com uma pulseira de malha em titânio de grau 2 com fivela ajustável.

O Diver edição 007 é alimentado pelo movimento Co-Axial Master Chronometer 8806 da Omega. Também é vendido em versão esportiva, com pulseira nato listrada.

No novo filme, Naomie Harris retorna como a experiente agente do MI6 Moneypenny, usando um relógio modelo De Ville Prestige de aço com pulseira de couro verde. Seu relógio de 27,4 mm apresenta um mostrador prateado branco com padrão de seda e acabamento opalino.

Os ponteiros facetados e os algarismos romanos são escurecidos e incluem seis suportes para os diamantes.

“Eu acho absolutamente brilhante que as mulheres neste filme tenham um papel tão central. Elas estão totalmente envolvidas na ação, não são apresentadas como donzelas em perigo que precisam ser resgatadas”, disse a atriz.

A terceira peça da coleção foi desenvolvida para Lashana Lynch, que interpreta a personagem Nomi. Inteligente, engraçada e corajosa, a bela, mas totalmente durona, agente de campo enfrenta o perigo usando um Seamaster Aqua Terra 150M.

O relógio de aço inoxidável de Nomi, ajustado em seu pulso com uma pulseira Nato, apresenta um mostrador preto com padrão horizontal "teca" e ponteiros banhados a ródio. Equipado com o calibre Master Chronometer 8800 da Omega e resistente a campos magnéticos de 15.000 gauss, é um relógio adequado para um double-o com atitude.

Nesta terça-feira, Craig acompanhará os colegas de elenco Lashana Lynch, Léa Seydoux e Rami Malek na estreia mundial da aventura em Londres.