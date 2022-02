Dicas de namoro? Golpista do Tinder planeja podcast de relacionamentos

A história do Golpista do Tinder narrada durante as 2 horas de documentário da Netflix por si só é absurda, mas a realidade fora das telas prova que a vida real pode ser mais bizarra ainda.

Tenha acesso agora a todo material gratuito da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

Segundo o tabloide americano TMZ, mesmo depois de ser condenado por aplicar golpes em dezenas de mulheres do mundo todo, Simon Leviev planeja usar sua recente fama para adentrar em... Hollywood.

De acordo com o tabloide, fontes próximas a Leviev disseram ao TMZ que ele já assinou contrato com uma gerente de talentos de Hollywood, chamada Gina Rodriguez, da Gitoni Inc. Eles já teriam discutido vários planos para transformar sua recém-descoberta fama na Netflix em lucro e uma carreira de entretenimento.

Quais são os planos de Leviev? Ele quer escrever um livro, estrelar um programa de namoro e apresentar um podcast. O tema? Namoro e relacionamentos.

Na televisão, Leviev estaria interessado em criar um programa de namoro onde as mulheres competiriam pelo seu amor.

O documentário da Netflix, que estreou no início do mês, mostra que Leviev embolsou pelo menos US$ 10 milhões de suas vítimas até 2019, ano em que foi preso. O Tinder, principal plataforma onde o golpista agia, bloqueou o perfil do israelense, que já está solto e continua ostentando um estilo de vida de dar inveja no Instagram.