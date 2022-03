Olivia Rodrigo aparece como favorita para ganhar categorias do Grammy

Ninguém sabe quem conquistará o Grammy no domingo em Las Vegas, em um campo que vai da sensação adolescente Olivia Rodrigo ao cantor Tony Bennett, de 95 anos, e ao rapper Kanye West.

Olivia, de 19 anos, está indicada nas quatro principais categorias — Álbum, Música e Disco do Ano e Melhor Artista Revelação — na principal honraria da indústria da música. Apenas dois músicos na história do Grammy conquistaram todas as quatro categorias na mesma noite.

Especialistas dizem que Olivia Rodrigo é favorita para ganhar artista revelação depois que sua música Drivers license decolou em janeiro de 2021, e que o sucesso viral é um forte candidato nas categorias de disco e música.

"Todo mundo acha que Olivia Rodrigo vai levar um número significativo de prêmios", disse o vice-editor de música da Variety, Jem Aswad. "Ela é quase uma barbada para Melhor Artista Revelação."

Álbum do Ano é mais difícil, dizem os observadores do Grammy. Sour de Olivia Rodrigo está competindo com Donda de West, We Are de Jon Batiste e Love for Sale de Tony Bennett e Lady Gaga.

Justice de Justin Bieber também está na disputa, junto com Planet Her de Doja Cat, Happier Than Ever de Billie Eilish, Back of My Mind de HER, Montero de Lil Nas X e Evermore de Taylor Swift.

O Grammy deste ano foi adiado de janeiro para abril por causa de um surto de covid-19 no início do ano. A troca de datas forçou uma mudança de local de Los Angeles para o MGM Grand Garden Arena em Las Vegas. Os prêmios serão transmitidos ao vivo pela rede CBS e pelo serviço de streaming Paramount+.

