Olimpíada: com dois pódios, Brasil pode ter novas medalhas na competição

O Brasil conquistou as primeiras medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio neste domingo, dia 25. A estreia nos pódios aconteceu ainda durante a madrugada, com a prata de Kelvin Hoefler no skate, e teve sequência com o bronze do judoca Daniel Cargnin na categoria peso-meio-leve (até 66 kg).

No skate, esporte que foi incluído na programação olímpica pela primeira vez, a prata foi conquistada na prova de street. Hoefler chegou a liderar a final da competição, mas acabou ultrapassado pelo adversário japonês Yuto Horigome, que levou a medalha de ouro na disputa em casa. A medalha de bronze ficou com o norte-americano Jagger Eaton.

"Essa medalha é um ganho para o skate de todo o Brasil, pelo que nós atletas viemos trabalhando. Essa medalha não é só minha, é de todos os skatistas do Brasil e de toda a galera que torce por nós", disse Hoefler.

Já no judô, Cargnin derrotou o israelense Baruch Shmailov e levou o bronze. O judoca de 23 anos, estreante em Olimpíadas, perdeu na semifinal para o japonês bicampeão mundial Abe Hifume, que acabou levando o ouro na disputa em casa, vencendo na final Vazha Margvelashvili, da Geórgia. A outra medalha de bronze foi para Baul An, da Coreia do Sul.

Ginástica feminina pode trazer novas medalhas

Rebeca Andrade, ginasta brasileira de 22 anos, fez a apresentação de solo ao som do funk "Baile de Favela". A música de MC João foi trilha sonora da classificação de Andrade para os Jogos de Tóquio durante Campeonato Pan-Americano, onde foi medalha de ouro.

Na última quinta-feira (22), Andrade havia treinado e mostrado aos juízes olímpicos o que traria ao solo na apresentação oficial. A ginasta se classificou em segundo para o individual geral, atrás só da americana Simone Biles, considerada favorita no esporte. As finais acontecem na próxima semana.

Flavia Saraiva, ginasta que também representava o Brasil, se machucou durante a apresentação do solo e conseguiu uma classificação para a final na trave.

Olimpíadas: o que acompanhar hoje

O Brasil será representado por 301 atletas em 35 modalidades, sua maior delegação em uma edição de Jogos realizado no exterior. Confira os dez atletas com mais chances de medalha.

Veja abaixo a programação das próximas disputas:

Domingo (25)

08h20: Ginástica Artística Feminino

09h10: Natação — 4x 100m livre Masculino

09h45: Vôlei Feminino — Brasil x Coreia do Sul

18h30: Triatlo Individual Masculino (final)

Segunda (26)

00h05: Vela Laser Masculino

00h05: Vela RS:X Feminino

00h40: Badminton Individual Feminino — Fabiana Silva x Marija Ulitina

02h:00: Badminton Individual Masculino — Ygor Coelho x Georges Julien Paul

03h00: Ciclismo Mountain Bike — Cross-country Masculino

07h29: Natação — 200m borboleta Masculino

07h54: Boxe Peso Pena Feminino

08h32: Natação — 1500m livre Feminino

09h45: Vôlei Masculino — Brasil x Argentina

18h30: Triatlo Individual Feminino

22h00: Tênis de Mesa Masculino

23h00: Handebol Feminino — Brasil x Hungria

23h35: Judô Feminino até 63kg — Ketleyn Quadros x Cergia David

(Com Reuters)