Olá, Tony Stark: Disney+ vai facilitar a vida de fãs da Marvel

Uma grande luta para os fãs dos filmes do universo da Marvel era conseguir assisti-los na ordem certa. Não, não a de lançamento — mas sim a cronológica de acordo com os acontecimentos da saga. A série também é separada por fases e, segundo os fãs internacionais, a tarefa de encontrar os filmes na plataforma de streaming da Disney, o Disney+, era bastante complexa no aplicativo que chega ao Brasil no dia 17 de novembro.

Segundo o site americano The Verge, a organização do Disney+ já está mudando para alguns usuários a fim de facilitar a maratona dos filmes. Em breve, os filmes serão organizados pelas fases um, dois e três e também pela ordem de tempo em que os filmes devem ser assistidos dentro do universo Marvel (embora com algumas falhas na linha do tempo).

A mudança mostra claramente como o Disney+ está mudando para permitir cada vez mais uma experiência de usuário diferenciada. Com 60,5 milhões de assinantes nos países em que já foi lançado, o serviço de streaming do Mickey Mouse pode ser um duro golpe para os outros serviços (e é exatamente isso que ele quer ser).