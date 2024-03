Oito relógios de Schumacher serão leiloados; modelo pode chegar a R$ 5,5 milhões

Oito relógios da coleção de Michael Schumacher, destacando marcos na carreira do heptacampeão de Fórmula 1, serão leiloados pela Christie's em Genebra e podem render milhões.

Segundo a Fortune, estarão no leilão a ser realizado em 13 de maio um F.P. Journe Vagabondage 1 Model exclusivo de 2004 que comemora cada uma das vitórias de Schumacher na F1. Ele foi dado ao alemão pelo diretor da equipe Scuderia Ferrari, Jean Todt.

O relógio é "indiscutivelmente o mais importante Vagabondage F.P. Journe já feito", disse Remi Guillemin, chefe de relógios da Christie's na Europa e nos EUA, em uma entrevista.

O relógio, com caixa de platina e mostrador vermelho personalizado em ouro, tem um mostrador de horas que exibe o logotipo da Ferrari e o capacete característico de Schumacher. O relógio, uma peça única, pode render mais de 1 milhão de francos suíços (US$ 1,1 milhão| R$ 5,5 milhões a cotação atual) no leilão.

Ainda segundo a Fortune, outros relógios de Schumacher que serão vendidos incluem um Audemars Piguet Royal Oak em ouro branco com um mostrador branco que exibe o emblema da equipe Ferrari em um submostrador, bem como seis estrelas em outro para marcar os seis campeonatos de F1 que Schumacher ganhou entre 1994 e 2003. O relógio também foi dado por Todt e tem uma estimativa de leilão entre 150.000 e 250.000 francos (US$ 250 mil), de acordo com a Christie's.

A venda também incluirá o Rolex Daytona "Paul Newman" do próprio Schumacher. O cronógrafo com mostrador preto tem uma estimativa pré-leilão de 200.000 a 400.000 francos (US$ 400 mil)

Schumacher se aposentou das corridas em 2012 e sofreu grave acidente no ano seguinte quando esquiava na França. Não é visto em público desde então. A família procurou a Christie's há mais de um ano para determinar o valor de alguns dos relógios da coleção do ex-piloto.

Schumacher era parceiro publicitário da marca Omega quando conquistou seu terceiro título de F1 e o primeiro com a Ferrari em 2000. Na época, a Omega lançou uma versão de seu cronógrafo Speedmaster Racing com a assinatura de Schumacher no fundo da caixa.