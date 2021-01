Oferta de aluguel em Toronto sobe mais de 100% com êxodo urbano

O número de condomínios colocados para aluguel em Toronto mais que dobrou no quarto trimestre em comparação com o ano anterior, um sinal de um êxodo crescente de pessoas do centro da cidade para acomodações mais espaçosas nos subúrbios.

O aumento de 132% na oferta fez com que os aluguéis despencassem na capital financeira do Canadá, uma das cidades mais caras do país para habitação. O aluguel médio de um apartamento de um quarto caiu quase 17% em relação ao ano anterior para C$ 1,845 (US$ 1,453), enquanto os custos de uma unidade de dois quartos caíram cerca de 15% para C$ 2,453, de acordo com dados divulgados na quarta-feira pelo Conselho Regional de Imóveis de Toronto.

“O crescimento no número de unidades disponíveis superou o crescimento nas transações de aluguel”, disse Lisa Patel, presidente do conselho, em relatório. “O resultado foi muito mais escolha e poder de negociação para os locatários e um ajuste para baixo nos aluguéis médios.”

A pandemia de coronavírus estimulou o fluxo de pessoas das maiores cidades do Canadá, já que muitos profissionais trabalham remotamente e os lockdowns afastam funcionários do setor de serviços. A mudança dos centros urbanos foi particularmente pronunciada entre o grupo demográfico mais jovem, que normalmente é mais atraído para os bairros modernos do centro, onde as torres de condomínios se agrupam.

Em Toronto, que recentemente impôs medidas restritivas de bloqueio para controlar o surgimento de casos de Covid-19, a oferta está aumentando após um boom de construção de condomínios de várias décadas. Milhares de pequenos investidores que compraram unidades para alugá-las agora enfrentam a perspectiva de perder dinheiro em seu investimento a cada mês.

O número de condomínios listados para venda mais que dobrou nos últimos três meses do ano passado em relação ao mesmo período de 2019, mostram os dados do conselho.