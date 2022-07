Óculos para todos: Livo pretende abrir 600 lojas em 4 anos na América Latina

Bem vista no mercado latino-americano, a Livo não é conhecida apenas como uma marca de óculos, mas como uma grife nacional de moda ocular. Criada em 2012, e atualmente com 12 lojas, a marca terá expansão para o restante do continente após a aquisição da marca pela Lentesplus.

A Lentesplus foi fundada pela dupla Jaime Oriol e Diego Mariño, ao verem uma brecha no mercado no setor de oftalmologia na América Latina, onde há mais de 360 ​​milhões de clientes possíveis. Com isso, Colômbia, México, Chile e Argentina serão os próximos países a receberem lojas e e-commerce da Livo.

A empresa colombiana, no entanto, já fala português. No final do ano passado, a Lentesplus adquiriu um dos maiores players independente de lentes de contato online no Brasil, a Newlentes. Assim, dobrando o mercado endereçável da Lentesplus e dobrando as vendas no Brasil desde sua aquisição em menos de 6 meses.

Os planos com a Livo também tem proporções continentais. "Temos um ambicioso plano de crescimento online e offline para levar Livo a todo Brasil. Nosso plano é abrir até 400 lojas no Brasil nos próximos 4 anos", comenta Oriol. Ao todo, a marca planeja inaugurar 600 lojas em 5 países no mesmo período.

Sobre as principais mudanças com a aquisição, Oriol comenta que a Livo se tornará a principal marca da Lentesplus no futuro. "Faremos uma transição de Lentepslus a Livo em toda América Latina para aproveitar a fortaleza da marca Livo", diz.

Segundo a Livo, nos últimos 12 meses, foram vendidas mais de 22 mil armações de óculos. Com um crescimento de 47% no primeiro semestre deste ano, em comparação com 2021. Já no próximo ano, a empresa espera crescer 3 vezes, em comparação com 2022.

"Adquirimos a LIVO porque é uma das marcas mais reconhecidas no Brasil. Além disso, tem um desenho muito robusto com um amplo e estudado mix de produtos em contínua renovação com alto fit no mercado brasileiro", diz o co-ceo.

Para o empresário, a omnicanalidade seguirá sendo o principal canal de vendas da marca. "A omnicanalidade é uma das coisas mais importantes para a vertical da saúde visual pelos seguintes motivos: você consegue chegar ao mercado offline que hoje em dia ainda não está comprando online, as lojas se convertem em um showroom onde os clientes podem tocar e experimentar o produto que é algo muito importante com os óculos", diz.

Outro atrativo da marca é a entrega do pedido em 24 horas. "Graças a uma integração vertical onde estamos enviando o produto terminado desde nosso centro de distribuição", diz.

Novos looks com Livo

Seguindo as novidades, a Livo anunciou o lançamento de uma nova marca mais acessível, a Loops. Com óculos de sol e de grau feitos em material ultra leve, os modelos possuem hastes flexíveis e toque soft, e preço fixo de 299 reais.

Os óculos Loops são indicados para leitura e trabalho e até para quem não precisa de grau, mas deseja proteger a visão com lentes antiluz azul. Já modelos de sol são feitos com lentes de policarbonato 100% UV400.

“Nossos óculos desejam acompanhar a vida cotidiana de todos os brasileiros que precisam de flexibilidade, dinâmica e praticidade. LOOPS chega para ampliar, mudar de perspectiva, somar novas experiências, em todos os momentos e em todos os lugares”, diz Caco Bartsch, CEO da Livo.

A primeira coleção conta com três modelos que homenageiam grandes cidades do mundo: São Paulo, onde a marca foi criada, além de Berlim e Tóquio.

