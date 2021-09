Objetos de filmes de Stallone irão a leilão em dezembro

Das luvas de boxe de Rocky às faixas de cabelo de Rambo, objetos de filmes do astro Sylvester Stallone serão leiloados em dezembro em um evento que se prevê arrecadar cerca de 1,5 milhões de dólares.

Estarão à venda quase 500 artigos dos arquivos pessoais de Stallone, incluindo vestuário, acessórios, roteiros, cadernos e outras lembranças dos filmes mais famosos do ator, entre elas as franquias Rocky e Rambo, Risco Total, Os Mercenários e O Demolidor.

Entre os suvenires em destaque estão as luvas de boxe de Rocky III, que podem sair por algo entre 10 mil e 20 mil dólares, e cadernos escritos a mão dos quatro primeiros Rocky, avaliados entre 40 mil e 60 mil dólares.

Aos fanáticos de Rambo, estará disponível uma coleção de facões dos três primeiros filmes por valores entre 10 mil e 20 mil dólares cada um, e também a faixa de cabelo usada por Stallone em Rambo II: A Missão avaliada entre 8 mil e 10 mil dólares, entre outros produtos.

"Ele faz o tipo esportivo, é isso que representa, esportes e trabalho duro, e as pessoas se identificam com isso", disse à Reuters Martin Nolan, diretor-executivo da casa de leilões Julien's Auctions, em uma prévia dos aspectos mais destacados dos lotes do leilão nesta terça-feira em Londres.

Indagado por que o ator de 75 anos está vendendo os artigos, Nolan disse: "Ele está se está mudando, está vendendo a casa, então este é o momento perfeito para diminuir o tamanho".