Oasi Cashmere: ZEGNA apresenta alfaiataria versátil inspirada na natureza

Próximo aos Alpes Biellese, no Piemonte está o Oasi Zegna, parque que abriga 100 quilômetros quadrados de natureza e que serve de inspiração para Alessandro Sartori, Diretor Artístico da ZEGNA desenvolver as novas coleções da marca italiana. "O Oasi Zegna é um verdadeiro laboratório, explorando incansavelmente novas fabricações, desenvolvendo formas inovadoras e concebendo soluções de vestuário contemporâneas", diz Sartori sobre a recém desfilada coleção.

"Aqui, experimentamos as fibras e corantes naturais mais requintados, decodificando funções e recodificando linhas para criar um sistema aberto de elementos que liberta a interpretação pessoal. Fazemos isso em constante busca por beleza e excelência, com um compromisso responsável com o meio ambiente, seguindo uma ideia integral de moda como transformação: de tecidos, cores, silhuetas", diz o diretor criativo.

No laboratório Oasi, ocorre uma remodelação da matéria e uma rematerialização das formas, permitindo uma evolução orgânica que cresce e se transforma temporada após temporada. O 'cashmere' é a fibra escolhida no inverno: por sua versatilidade, preciosidade, rastreabilidade; por sua propensão a ser transformada em uma ampla variedade de texturas e superfícies. As peças também evoluem. Elas passam por uma profunda reestruturação que, ao agrupar elementos em quatro categorias, elimina distinções desnecessárias, expandindo as possibilidades de uso e o significado de cada peça. Top, bottoms, peças íntimas e acessórios são as categorias trabalhadas pela ZEGNA. A coleção é um sistema aberto, composto por elementos que podem ser sobrepostos e combinados de diversas maneiras, permitindo que a atitude individual do usuário se expresse por meio do estilo pessoal.

Uma ideia de transformação surge, da matéria à cor, enquanto a liberdade e o instinto ganham destaque como forças que moldam o estilo com facilidade. As formas evoluem a partir das existentes, são sobrepostas, ganham volumes generosos e bolsos práticos, mangas soltas ou golas, recebem abas, fechamentos, cordões. A versatilidade é resolvida por meio de uma edição cuidadosa e detalhes marcantes em peças que permitem múltiplos usos. Casacos volumosos, blusões, coletes, blazers de colarinho duplo, anoraques sem gola, o novo paletó "Il Conte" e calças generosas.

Peças de malha para a parte superior e inferior têm presença e desempenho. Camisas de sobreposição e jaquetas amplas com bolsos cuidadosamente posicionados sugerem não apenas funcionalidade, mas também uma variedade de posturas e atitudes corporais. Suéteres de malha e acolchoados são destinados a serem usados como peças externas. Luvas longas de malha, óculos sem ponte, botas com bicos redondos e solados de borracha ton sur ton, o recém-criado Triple Stitch “Monte” e bolsas macias e elegantemente projetadas completam os looks.

A sobreposição é tanto uma solução quanto uma atitude. A soma de peças é destacada pela variedade de cores, que por sua vez não são unidimensionais, mas uma sobreposição de tons: notas de branco, gelo, manteiga, tons de asfalto, granito, preto opaco, marrom folhagem e azul tinta, explosões de rosa alba, são trabalhados tanto em combinações monocromáticas quanto em misturas vibrantes.

As texturas adicionam uma dimensão tátil: shetland/caxemira multi-melange, castor de puro 'cashmere', panno lavado, panno intarsia, panno de trabalho 3D, couro plongè apoiado por 'cashmere', terry de pura caxemira, denim cru. Um motivo damier alongado se move ritmicamente sobre as superfícies.

A ênfase na liberdade e no instinto destaca-se como forças moldadoras do estilo com facilidade, enquanto as formas evoluem, sobrepondo-se, ganhando volumes generosos e incorporando detalhes marcantes que resolvem a versatilidade por meio de uma edição cuidadosa. O desfile é acompanhado por uma trilha sonora exclusiva de James Blake, amigo da casa, criando um fluxo simbiótico com a coleção. No Oasi Cashmere, a transformação é afirmada como evolução e adaptação, e o estilo é celebrado como facilidade.