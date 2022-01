O relógio que foi à Lua, em ouro branco (e preço de meio milhão de reais)

Existe sempre um Speedmaster novo no mercado, ainda que seu design clássico e muito bem equilibrado não comporte mudanças exageradas. Trata-se, como os conhecedores bem sabem, do icônico modelo de relógio da Omega que foi usado nas missões espaciais Apollo, incluindo todos os seis pousos na Lua. A novidade agora vem em ouro branco — e preço de mais de meio milhão de reais.

O novo-velho Speedmaster com detalhes vintage é uma releitura do modelo criado em 1957, inicialmente para pilotos de corrida profissionais. Uma novidade então foi a escala de taquímetro na luneta, em vez do mostrador, para facilitar as cronometragens. A versão agora se chama Speedmaster 321 Canopus Gold.

Canopus Gold é o nome dado pela Omega a essa liga especial metálica, formada por ouro branco com platinum, rhodium e palladium, caracterizada pelo alto brilho e durabilidade.

Já o número 321 tem um significado bastante especial para os fãs da marca. Esse é o movimento original do Speedmaster de 1957, relançado em 2019 com todas as suas especificações autênticas. É um calibre bem conceituado, claro — mas acima de tudo, cheio de significados.

Inspirado no primeiro Speedmaster, conhecido como CK2915-1, o Canopus Gold marca o aniversário de 65 anos da coleção. A caixa exclusiva tem um tamanho diferente dos modelos usuais, de 38,6 mm. Com essa dimensão, um pouco menor do que as versões anteriores (42 mm, 41, 5 mm e 39, 7 mm), o relógio mantém a aparência robusta de um cronógrafo, mas com um toque de elegância.

Os ponteiros e índices em ouro branco de 18K vêm com tratamento PVD Canopus Gold. O relógio mantém os três clássicos subdials Speedmaster — um pequeno display de segundos, gravador de 30 minutos e gravador de 12 horas, junto com a função de cronógrafo central.

No verso do relógio aparece outra homenagem ao aniversário da coleção, uma gravura do Omega Seahorse, ícone da marca usada na Speedmaster desde 1957, adicionada ao interior do vidro de safira.

A pulseira também de liga de ouro branco tem um sistema de ajuste de liberação confortável. O relógio vem em uma embalagem de madeira especial, inspirada nas caixas originais da Speedmaster que os clientes teriam recebido em 1957.

Essa edição especial é destinada a poucos. O Speedemaster Canopus Gold só é vendido por encomenda. O preço lá fora é de US$ 81 mil. Por aqui, o valor exato é R$ 549.400.

Para um senhor de 65 anos, esta edição é uma bela forma de celebrar a passagem do tempo.