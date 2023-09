O quiet luxury está mais menos silencioso? Zegna lança coleção com estampas

Pode ser que a tendência do quiet luxury, que dominou este ano as discussões sobre a moda, já comece a definhar. Que os consumidores tenham se cansado de tanta discrição. Que os códigos de qualidade precisem voltar a ser alardeados.

Ou pode ser apenas uma coleção diferente da esperada. Afinal, esse mercado, como qualquer outro, precisa de novidades.

A italiana Zegna, uma das grifes mais associadas ao elegante padrão do quiet luxury, acaba de lançar uma coleção bastante chamativa para seus discretos padrões, desta vez em colaboração com a The Elder Statesman, marca de moda criada em Los Angeles com foco em cashmere, principalmente peças com estampas de inspiração retrô.

É isso. Segundo comunicado da Zegna, a nova coleção “tem base em uma devoção mútua pelo artesanato, materiais de excelência e mestres artesãos exímios, bem como a sincronização com a natureza, que expande horizontes para seguir um novo caminho estilístico.”

O estilo da Zegna é reinterpretado aqui em cores vibrantes, padrões irregulares, texturas ricas e cortes relaxados. Justiça seja feita, peças de tom terroso, que têm dominado as araras das lojas da marca, continuam presentes, agora com micro-estampas.

O ator Daniel Brühl é o rosto da campanha

Parece uma contradição. No momento em que a Gucci, conhecida nos últimos anos pelas extravagantes estampas e modelagens amplas demais, ensaia um retorno à simplicidade, a Zegna adota cores e padronagens. Claro, sempre dentro da elegância característica da grife.

O ponto de partida da colaboração apresentada agora é o chamado Oasi Cashmere, linha de cashmere que preza pela qualidade e responsabilidade. A grife italiana se comprometeu a certificar que as fibras serão 100% rastreáveis até 2024.

A coleção Zegna com The Elder Statesman foi apresentada em uma campanha estrelada pelo ator hispano-alemão Daniel Brühl, de “Adeus, Lênin”. O filme foi produzido no histórico moinho de lã da Zegna, no coração do território original do Oasi Zegna, nos Alpes Italianos.

"Aquilo que o visionário Ermenegildo construiu mais de 100 anos atrás continua até hoje”, disse Daniel Brühl. “Um lugar onde a natureza exuberante e as pessoas vivem e trabalham no local são respeitadas e celebradas. Se você for ao Oasi Zegna verá a dedicação, paixão e experiência de todos que trabalham para a Zegna.”

Brühl é o novo rosto oficial da campanha e agora faz parte de um grupo que conta com Mads Mikkelsen, Leo Wu e Kieran Culkin. O lançamento oficial da campanha aconteceu ontem em um evento no Maxfield de Los Angeles. A coleção estará disponível em setembro nas principais lojas da Zegna e da The Elder Statesman, além de parceiros selecionados.