O que uma viagem de 2 mil km até a Argentina diz sobre a Ford F-150 Tremor

Na saída de São Paulo rumo a Buenos Aires, um dos marcadores no painel digital de 12 polegadas indica autonomia de 589 quilômetros. Quando o computador de bordo entende que, para acompanhar uma caravana de Ford Model A rumo à Autoclásica a velocidade máxima não poderá ultrapassar os 80 km/h, o tal indicador passa a dizer que o tanque de 136 litros só se esgotará depois de 1.200 km.

Conter os anseios do pé direito será o principal desafio nos próximos 2.180 km até o principal evento de veículos clássicos da América Latina. Equipada com o lendário motor Coyote V8 de 405 cv e 56,7 kgfm de torque, a Ford F-150 Tremor tem a suavidade de um transatlântico em velocidades baixas, mas não hesita em demonstrar sua fúria logo que o motorista crava o pé no acelerador – assim como não hesitam em sair da faixa da esquerda os carros à sua frente.

Mas o tom da viagem é outro, e é preciso respeitar os quase 100 anos dos “Fordinhos” Model A: um Briggs 1929, um Phaeton 1928, um Pheaton 1931 e um Roadster 1931. Neles, o interior é espartano e os ocupantes não contam com luxo algum; na F-150 Tremor, até os retrovisores externos desembaçam por conta própria. Lá a ergonomia é um termo ainda a ser inventado; aqui, bancos e pedais têm ajuste elétrico e não há limites para encontrar a posição de guiar ideal.

E se o espaço é um tanto exíguo nos antigos, na picape sobra: são 3,70 metros de entre-eixos e 2,13 m de largura. Claro que, com 5,88 m de comprimento, não cabe em qualquer vaga.

Casado com um câmbio de dez marchas, o motor de 5 litros dá conta não só da picape, mas também de rebocar até 3.945 kg. No entanto, como tudo tem seu preço, passar dos 9 km/h na estrada foi missão inalcançada.

Mas não é só o motorzão que torna a F-150 Tremor uma picape corajosa. Para encarar obstáculos mais cruéis, a versão aventureira tem suspensão mais robusta, pneus especiais, ângulos de entrada (28°), saída (24,1°) e de transposição de rampa (21°) elevados em relação à F-150 Lariat, piloto automático e assistente de curvas off-road e capacidade de imersão de 600 mm. Na lista de equipamentos, une o luxo do sistema de som Bang & Olufsen com a conveniência do gerador embarcado com tomadas de 127 V.

Não chegamos nem perto de usar toda sua capacidade. E talvez seja esse mesmo seu apelo: mais do que oferecer as condições dinâmicas e tecnológicas para uma longa e desconhecida jornada, garantir o conforto psicológico que uma longa e desconhecida jornada pede.

Um estudo da consultoria J.D. Power divulgado no início do mês mostra que a Ford foi reconhecida como a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano consecutivo.

Uma viagem de quatro dias com a F-150 Tremor nos fazer entender por quê.