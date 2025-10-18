Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

O que uma viagem de 2 mil km até a Argentina diz sobre a Ford F-150 Tremor

Picape de porte grande combina luxo, espaço e capacidades para o off-road ímpares no segmento

A Ford foi reconhecida como a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano consecutivo

A Ford foi reconhecida como a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano consecutivo

Rodrigo Mora
Rodrigo Mora

Colunista

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12h15.

Tudo sobrePicapes
Saiba mais

Na saída de São Paulo rumo a Buenos Aires, um dos marcadores no painel digital de 12 polegadas indica autonomia de 589 quilômetros. Quando o computador de bordo entende que, para acompanhar uma caravana de Ford Model A rumo à Autoclásica a velocidade máxima não poderá ultrapassar os 80 km/h, o tal indicador passa a dizer que o tanque de 136 litros só se esgotará depois de 1.200 km.

Conter os anseios do pé direito será o principal desafio nos próximos 2.180 km até o principal evento de veículos clássicos da América Latina. Equipada com o lendário motor Coyote V8 de 405 cv e 56,7 kgfm de torque, a Ford F-150 Tremor tem a suavidade de um transatlântico em velocidades baixas, mas não hesita em demonstrar sua fúria logo que o motorista crava o pé no acelerador – assim como não hesitam em sair da faixa da esquerda os carros à sua frente.

Mas o tom da viagem é outro, e é preciso respeitar os quase 100 anos dos “Fordinhos” Model A: um Briggs 1929, um Phaeton 1928, um Pheaton 1931 e um Roadster 1931. Neles, o interior é espartano e os ocupantes não contam com luxo algum; na F-150 Tremor, até os retrovisores externos desembaçam por conta própria. Lá a ergonomia é um termo ainda a ser inventado; aqui, bancos e pedais têm ajuste elétrico e não há limites para encontrar a posição de guiar ideal.

E se o espaço é um tanto exíguo nos antigos, na picape sobra: são 3,70 metros de entre-eixos e 2,13 m de largura. Claro que, com 5,88 m de comprimento, não cabe em qualquer vaga.

Casado com um câmbio de dez marchas, o motor de 5 litros dá conta não só da picape, mas também de rebocar até 3.945 kg. No entanto, como tudo tem seu preço, passar dos 9 km/h na estrada foi missão inalcançada.

Mas não é só o motorzão que torna a F-150 Tremor uma picape corajosa. Para encarar obstáculos mais cruéis, a versão aventureira tem suspensão mais robusta, pneus especiais, ângulos de entrada (28°), saída (24,1°) e de transposição de rampa (21°) elevados em relação à F-150 Lariat, piloto automático e assistente de curvas off-road e capacidade de imersão de 600 mm. Na lista de equipamentos, une o luxo do sistema de som Bang & Olufsen com a conveniência do gerador embarcado com tomadas de 127 V.

Não chegamos nem perto de usar toda sua capacidade. E talvez seja esse mesmo seu apelo: mais do que oferecer as condições dinâmicas e tecnológicas para uma longa e desconhecida jornada, garantir o conforto psicológico que uma longa e desconhecida jornada pede.

Um estudo da consultoria J.D. Power divulgado no início do mês mostra que a Ford foi reconhecida como a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano consecutivo.

Uma viagem de quatro dias com a F-150 Tremor nos fazer entender por quê.

Acompanhe tudo sobre:São Paulo capitalFordPicapes

Mais de Casual

Oest, nova startup de saúde feminina, quer melhorar a experiência da menopausa

O restaurante Michelin em São Paulo que te leva ao Japão — literalmente

Under Armour aposta nos esportes coletivos para conquistar a geração Z

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Mais na Exame

Mundo

Opositores de Trump convocam protestos em centenas de cidades

Brasil

Lula comemora abertura de escritório da Embrar na Índia em meio a aproximação com Modi

Future of Money

A revolução silenciosa do dinheiro: stablecoins e a tokenização

Pop

Quem matou Odete Roitman? Último episódio de 'Vale Tudo' movimenta as redes