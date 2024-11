O que pedir numa churrascaria sem medo de errar? Jornalista especializada responde

Como todo estabelecimento comercial, as churrascarias também precisaram se adaptar para tentar atingir um novo público - em rodízios, agora o estranho é não servir massas ou comida japonesa. Mas será que essas novas opções fazem sentido para casas de carnes?

Lizzy Briskin é jornalista especializada em gastronomia e fez uma lista para o site americano Business Insider daquilo que ela acredita ser "aposta certa" ou "roubada" em restaurantes do tipo.

Bife mal passado sempre

"Se eu estiver comendo bife em um restaurante, vou sem pensar em um filé amanteigado, malpassado. Isso mantém o corte macio do bife saboroso e suculento. Eu raramente faço essa delícia em casa, e uma boa churrascaria saberá como fazê-la corretamente. Combine o filé com batatas fritas ou espinafre cremoso", diz.

Salada só se for a Caesar

"Se eu for comer uma salada em uma churrascaria, tem que ser um clássico. Um saboroso Caesar combina bem com carne bovina e frutos do mar. Se o restaurante estiver fazendo croutons crocantes no fundo e usando parmesão de verdade, eu topo", diz a jornalista.

Batatas fritas

"Com parmesão ou sal e pimenta simples — não importa como as batatas fritas da churrascaria sejam temperadas, eu as quero na minha mesa. As batatas fritas geralmente combinam bem com bife e também podem ser mergulhadas em um pouco do molho da carne", recomenda Lizzy Briskin

De sobremesa, petit gâteau

Embora eu geralmente não seja uma pessoa de bolos, farei uma exceção para esse bolo de chocolate quente com sorvete de baunilha. Claro, precisamos de colheres suficientes para que todos na mesa possam dar uma mordida", brinca a jornalista.

Lizzy Briskin também fala na reportagem daquilo que considera uma "roubada".

Comida japonesa

"A menos que eu esteja em um restaurante de sushi, geralmente acho o atum seco e com muito pouco sabor, especialmente quando selado na frigideira. Mesmo quando servido cru, o atum pode ser decepcionante se não for super fresco e bem temperado. Acho que é melhor você ficar com o outro tipo de bife em uma churrascaria", recomenda.

Sem peito de frango

"Eu não pediria peito de frango de nenhum restaurante, churrascaria ou outro. Para começar, quero o sabor e a riqueza da carne. Além disso, por que eu arriscaria um pedaço de frango ressecado quando estou jantando (e pagando preços mais altos) em um restaurante especializado em carne vermelha perfeitamente cozida?", provoca.