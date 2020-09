O que Maradona, Pelé e Neymar tem em comum? Um acordo com a Puma

O jogador de futebol brasileiro Neymar rompeu de vez o patrocínio de 15 anos que mantinha com a Nike e fechou um acordo com a alemã Puma. Na manhã deste sábado, 12, o jogador anunciou a mudança em seu perfil no Instagram, com um vídeo no qual a legenda era “o rei voltou”. No vídeo são mostradas outras parcerias icônicas da marca com jogadores que fizeram história no futebol, como Pelé e o argentino Maradona. O patrocínio com o jogador do Paris Saint-Germain é de “longo prazo”, mas o tempo exato não foi confirmado.

O “King” da postagem faz alusão ao nome das chuteiras usadas pelas lendas do futebol — a tradicional preta com uma risca branca. “Neymar Jr. se juntando a nossa família é fantástico. ele é um dos melhores jogadores do mundo e extremamente influente para o futebol global e a cultura jovem”, afirmou o diretor executivo da companhia, Bjørn Gulden, em uma publicação no site oficial da marca.

Mas o patrocínio da Puma não se resume somente às chuteiras que Neymar usará dentro de campo. Fora dos estádios, o jogador será um dos embaixadores da marca ao usar roupas de treino, calçados e demais produtos.

Outros jogadores patrocinados pela alemã são Kun Agüero, do Manchester City, Luis Suarez, do Barcelona, e Marco Reus, do Borussia Dortmund. Fora de campo, a Puma também tem outros embaixadores brasileiros, como a atriz Maisa Silva.