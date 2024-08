O próximo Nobu? Conheça o grupo mexicano que promete revolucionar a gastronomia mundial

Há mais de 30 anos o Nobu é reconhecido como um dos mais célebres restaurantes japoneses fundado nos Estados Unidos. Criado por Nobu Matsuhisa, as mais de 56 casas possuem Robert De Niro e Meir Teper como sócios. No entanto, há um forte concorrente para o reinado do Nobu, o grupo Edo Kobayashi.

O grupo foi fundado por Edo López há mais de 10 anos. Ainda que López tenha nascido em Tijuana cidade fronteiriça do México com os Estados Unidos, a cultura predominante em sua vida foi a japonesa. Os avós maternos, com o sobrenome Kobayashi, emigraram da Califórnia para o México na década de 1940, para escaparem da perseguição da Segunda Guerra Mundial.

A influência asiática esteve sempre presente no radar de López, tanto com os pescados e frutos do mar de Baja California, quanto das referências familiares. Segundo entrevista à Monocle, o empresário não se graduou em gastronomia, mas em Comércio Exterior por pressão familiar.

Mas, em 2013 Edo decidiu que investiria na gastronomia. “Sempre pensei que cheguei tarde ao mundo da gastronomia. Muitos dos meus colegas têm 15 ou 20 anos de carreira... O grupo tem apenas dez anos. Então comecei tarde na carreira e, de certa forma, foi um risco, porque não era como se fôssemos mudar a cena gastronômica. Um cozinheiro muito amigo meu, enquanto cozinhávamos juntos, me perguntou por que eu não me aventurava a abrir um restaurante, já que sempre falava com muita paixão sobre comida e sobre os diferentes restaurantes que conhecia nas viagens”, disse ao site Food and Wine.

O Rokai, um izakaya, foi o primeiro restaurante inaugurado na Cidade do México. “Comecei com apenas um bar, duas mesas e uma pequena geladeira para vinho. Era isso. No começo foi difícil, mas, felizmente, a embaixada japonesa ficava a apenas duas ou três quadras de distância; a notícia se espalhou”, disse à Monocle.

Depois vieram o Rokai Ramen, especializado em lámen; Hiyoko, especializado em Yakitori; e o Iwashi e o Kyo, com cozinha fria de sushis.

“Meus parceiros de negócios só entraram quando eu tinha cerca de 10 restaurantes. Comecei com 50 mil dólares do meu próprio dinheiro. Tudo o que eu economizava, reinvestia. Era divertido, sabe, como jogar cartas, abrindo outro, mais outro, mais outro. Em determinado momento eu disse: "Quando vou falhar?" E, claro, você precisa falhar uma vez”, disse à Monocle.

Hoje o grupo tem uma equipe de mais de 230 pessoas em operação em 20 restaurantes em três continentes, e países como Estados Unidos, Espanha e Tóquio, e planeja duas aberturas por ano. Pouco a pouco chegando perto do reinado do Nobu.