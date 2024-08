O projeto de R$ 700 milhões que vai levar hotel de luxo da rede Wyndham a Campos do Jordão

Seja praia, campo, montanha ou grandes cidades, o Brasil tem uma localização privilegiada e oferece uma grande variedade de opções turísticas. Antes da pandemia de COVID-19, as viagens internacionais dominavam a preferência dos turistas brasileiros, especialmente os de alto luxo, mas a crise sanitária transformou o setor. Com as fronteiras fechadas, os brasileiros redescobriram o país e passaram a viajar mais internamente.

A força do turismo doméstico é refletida em números: em 2023, a atividade turística cresceu 6,9% em comparação ao período pré-pandemia, segundo dados do IBGE. De olho neste mercado, vários empreendimentos hoteleiros de marcas internacionais estão previstos para inaugurar nos próximos anos. Um deles será em Campos do Jordão, próximo a São Paulo, e promete impactar o setor.

Com um investimento de R$ 700 milhões, o Registry Collection Hotels, da Wyndham Hotels & Resorts, a maior empresa de franquias hoteleiras do mundo em número de propriedades, está previsto para ser inaugurado em 2027. O empreendimento será desenvolvido pela BHR, que também lidera projetos da Registry Collection em outros destinos, como Preá, no Ceará. A parceria prevê a inauguração de sete hotéis, incluindo um em Mendoza, na Argentina.

Cassiane Celli, diretora-executiva da BHR, explica que o Registry Collection Hotels Campos do Jordão será um empreendimento misto, combinando hotel e residencial, com serviço de hotel, no sistema co-owner. "O cliente compra uma cota da propriedade e pode usufruir da estadia durante um período específico", diz. As vendas começam em setembro, e o valor ainda está em fase de definição pelas marcas.

Como será o Registry Collection

Situado em um terreno de mais de 130 mil metros quadrados, o projeto fica em Campos do Jordão, a menos de 3 quilômetros do centro da cidade. O empreendimento terá 135 apartamentos, 30 chalés exclusivos, um lago artificial e uma vila comercial. O Valor Geral de Venda está previsto para superar R$ 1 bilhão.

1 /7 (Registry Collection: em Campos do Jordão (SP).)

Para os apreciadores de vinhos, a adega irá abrigar mais de 300 rótulos e quase 2.500 garrafas. Os hóspedes e proprietários contarão ainda com academia equipada com aparelhos de última geração, spa, enxoval de algodão egípcio e uma curadoria de arte exclusiva na decoração.

O empreendimento oferecerá serviços de motorista particular sob demanda e, em parceria com uma empresa de táxi aéreo, oferecerá transfer de helicóptero dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, diretamente para o hotel.

Wyndham no Brasil

Carolina Pinheiro, vice-presidente de Desenvolvimento e Novos Negócios da Wyndham Hotels & Resorts para a América Latina, explica que o Brasil desempenha um papel crucial na estratégia da rede, especialmente no segmento de luxo. A Wyndham conta com 25 marcas em seu portfólio. A Registry Collection foi lançada para oferecer um padrão luxury, com acomodações sofisticadas, comodidades de alta qualidade e serviços superiores.

"A expansão da Registry Collection no Brasil nos permite diversificar ainda mais nossa oferta, proporcionando aos nossos hóspedes acesso a experiências únicas e exclusivas em destinos incríveis ao redor do mundo", diz. "Para ilustrar o conceito, se o cliente esquecer a roupa de ginástica e quiser usar a academia, ele recebe as roupas no quarto em poucos minutos", explica. No total, a rede possui aproximadamente 9.200 hotéis em mais de 95 países.