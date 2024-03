O Problema dos Três Corpos: o livro de ficção científica chinesa que virou série na Netflix

O Problema dos Três Corpos é um romance de ficção científica hard, escrito pelo autor chinês Cixin Liu. Lançado em 2008 na China e em 2016 no Brasil, o livro tem sido sucesso de crítica e público, vendendo mais de 10 milhões de cópias na China e sendo traduzido para mais de 20 idiomas. A obra se tornou séries produzidas pela Netflix e a Tencent.

A primeira temporada da série baseada no livro O Problema dos Três Corpos foi lançada em março de 2023 na plataforma de streaming da Tencent. A série tem 30 episódios, cada um com cerca de 45 minutos de duração e impressionou os fãs pela fidelidade ao livro, mantendo a mesma trama e os mesmos personagens. A série também reproduz com realismo o jogo de Três Corpos, com efeitos visuais que impressionam, para mostrar o planeta Trissolaris e seus habitantes.

A série da Tencent é a primeira adaptação do livro O Problema dos Três Corpos para o audiovisual, mas não será a única. A Netflix também está produzindo uma série baseada na obra, com David Benioff e D.B. Weiss, os mesmos criadores de Game of Thrones. A produção, prevista para estrear em 21 de março de 2024, é o projeto mais ambicioso e caro da Netflix, com um orçamento estimado em US$20 milhões por episódio, de acordo com o Wall Street Journal.

O Problema dos Três Corpos

O livro é o primeiro volume da trilogia “Lembrança do Passado da Terra” e analisa a complexidade da cultura chinesa, os dilemas da ciência e os mistérios da natureza humana. O autor também investiga as consequências éticas e sociais de uma possível comunicação com uma civilização alienígena, e indaga se a humanidade está pronta para esse encontro. A trilogia é considerada uma obra-prima da ficção científica moderna, e uma das mais importantes da literatura chinesa contemporânea.

A história se passa na China dos anos 1960, durante a Revolução Cultural, um período de violência e perseguição política. Nesse cenário, uma jovem astrofísica chamada Ye Wenjie testemunha o assassinato de seu pai, um professor acusado de ser um “intelectual reacionário”. Ela é então enviada para um projeto militar secreto que envolve a transmissão de sinais de rádio para o espaço, na esperança de estabelecer contato com seres extraterrestres.

Em uma decisão que mudará o destino da humanidade, Ye Wenjie decide enviar uma mensagem para o sistema solar mais próximo, o Trissolaris, onde orbitam três sóis. Ela recebe uma resposta dos trissolarianos, uma raça alienígena que vive em um planeta instável e hostil, e que planeja invadir a Terra para escapar de sua situação precária.

A obra despertou o interesse de produtores de audiovisual, que enxergaram nela um potencial para se tornar uma grande franquia de ficção científica.

O livro ganhou o prêmio Hugo de melhor romance em 2015, tornando-se o primeiro livro não escrito em inglês a receber esse reconhecimento e também recebeu o prêmio Galaxy, o mais importante da ficção científica chinesa.

Créditos: China2Brazil