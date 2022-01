O plano do Reino Unido para o jubileu de 70 anos da rainha Elizabeth II

Pompa, esplendor e um concurso de sobremesas protagonizarão as festividades, previstas para 2 a 5 de junho, para celebrar o jubileu de platina, ou seja, os 70 anos de reinado, de Elizabeth II, anunciou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira (10).

Elizabeth Alexandra Mary Windsor foi nomeada rainha em 6 de fevereiro de 1952, com apenas 25 anos, após a morte de seu pai George VI.

Nesta data de 2022, a soberana de 95 anos se tornará a primeira monarca britânica a alcançar os 70 anos de reinado, agora à frente de 15 países da Commonwealth, depois que Barbados se declarou república em novembro.

Para celebrar a ocasião, o Palácio de Buckingham anunciou quatro dias de festas que começarão em 2 de junho, aniversário da coroação de Elizabeth II em 1953 na Abadia de Westminster, na primeira e até agora única cerimônia deste tipo televisionada no Reino Unido.

Entre as iniciativas anunciadas há duas que buscam marcar este dia histórico na memória.

Uma delas, nomeada "Jubilee Green Canopy", permitirá plantar 60.000 árvores em todo o país em 2022.

A outra consistirá em um concurso nacional, aberto a todos os profissionais e fãs de confeitarias maiores de oito anos, "para criar uma nova sobremesa dedicada à rainha".

Os cinco finalistas vão elaborar sua receita para um júri, que contará com o chefe de cozinha do palácio.

A receita ganhadora será disponibilizada ao público para ser reproduzida em festas de bairro e percorrer "as gerações futuras".

Com essa celebração pomposa, a monarquia britânica, recentemente ofuscada pela degradação da saúde da monarca, que soma-se a vários escândalos dentro da família real, espera gerar notícias positivas e melhorar sua imagem.

Lançando um fim de semana de quatro dias, com quinta e sexta-feira declarados feriados para a ocasião, as celebrações começarão com um desfile pelo centro de Londres.

Mais de 1.000 soldados, cavalos e músicos marcharão no tradicional Trooping the Colour, que costuma comemorar anualmente o aniversário da rainha, mas não é realizado desde o início da pandemia após ser cancelado em 2020 e 2021.

Depois, perpetuando uma tradição centenar, 1.500 povoados e cidades do país, os territórios ultramarinos e os países da Commonwealth acenderão um 'caldeirão' para celebrar o jubileu.

Em 3 de junho acontecerá uma cerimônia religiosa na Catedral St Paul de Londres.

No dia seguinte, o Palácio de Buckingham receberá um grande show no qual participarão "as maiores estrelas do mundo para celebrar alguns dos momentos mais importantes do reinado".

E em 5 de junho estão previstas mais de 200.000 "festas de bairro" organizadas por voluntários em todo o país.

As festividades serão encerradas com um grande desfile em Londres que contará com "teatro, circo, música e arte de rua".