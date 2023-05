O novo uniforme da Faria Lima: após sucesso com tênis, Yuool lança jaqueta

O dress code da Faria Lima terá um novo item com o lançamento da Yuool. A marca paulistana de tênis que faz sucesso entre os "faria limers", lança hoje, 31, a jaqueta Skin. Diferente do tênis, feito em lã de ovelha da raça merino, o casaco é composto por poliamida sustentável e biodegradável e algodão, com os bolsos forrados pela lã.

Desenvolvida ao longo de dois anos e meio, a proposta da Yuool é expandir o conforto no vestuário.

"O nosso propósito é transformar o mundo em um lugar mais confortável. Poderíamos entregar esse conforto de diversas maneiras, e tivemos a oportunidade de fazer uma jaqueta. Prevíamos lançar em 2022, mas aguardamos até estar perfeita", diz Eduardo Abichequer, CEO e cofundador da Yuool, e complementa, "você não precisa de várias jaquetas, você precisa de uma boa, muito boa, e a Skin nasce com esse propósito”.

Voltada para um estilo casual, a peça vendida a R$1.199 não amassa e é resistente à água. A edição é limitada, com apenas 300 peças disponíveis no primeiro lote. "Pretendemos esgotar o primeiro lote em um mês, e então escalamos a produção", diz o CEO.

As jaquetas estarão disponíveis no e-commerce e nas lojas físicas, em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, a partir de junho.

Com operações nos Estados Unidos e na Europa, o retorno do cliente em novas compras na Yuool entre 2021 e 2022 foi de 41,7%.



O tênis dos Faria Limers

Lançada por investidores financeiros em 2017, a Yuool logo caiu nas graças dos faria limers. A turma que trabalha nas corretoras, nas fintechs e nos unicórnios instalados no Itaim, também chamado de condado, ficou encantada com os tênis felpudos da grife, a ponto de quase transformá-los em uma espécie de uniforme de trabalho. Desde então, já foram vendidos mais de 160 mil pares de calçados.

A Yuool assinou parcerias com corretoras e startups para fazer tênis com os logotipos das empresas. A ideia partiu de Florian Hagenbuch, um dos fundadores da Loft. Ele procurou a grife brasileira para saber se ela faria uma versão com as cores e o logotipo de sua startup. Proposta aceita, arrematou 400 pares para os empregados. De lá para cá, diversas companhias, como Nubank e BTG Pactual, encomendaram lotes de tênis customizados.