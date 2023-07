O novo relógio de titânio da Panerai em parceria com a Brabus

Cruzando design e engenharia, a Panerai distingue-se no domínio das altas complicações relojoeiras através de sua dedicação à inovação, domínio técnico e um foco inflexível nos mínimos detalhes. Os relógios da Panerai são cronômetros precisos, incorporando a busca incansável da marca pela experiência relojoeira com uma essência clássica italiana. O novo Panerai Submersible S eTitanio PAM01403 continua a narrativa de conceitos disruptivos e espetaculares em parceria com a marca

de mobilidade de luxo BRABUS.

A caixa de 47 mm é feita de eTitanio, um pó de titânio 100% reciclado derivado de sucatas de liga de titânio pré-consumidas e fabricadas usando sinterização a laser de metal direto (DMLS). A classificação da Panerai está entre as primeiras e continua sendo uma das mais importantes do mundo. Poucos relojoeiros utilizam esta técnica – resultando em uma estrutura mais leve em peso e caracterizado por um visual uniforme que é quase impossível alcançar através de métodos tradicionais.

Panerai revela o Submersível S BRABUS eTitanium PAM01403 Um relógio DMLS esqueletizado

Cortesia de um preciso processo de impressão 3D, a caixa do relógio se materializa aparentemente fora de ar rarefeito, pois é construída adicionando material em vez de removê-lo. Camada sobre camada, o pó de titânio é fundido por sinterização a laser de fibra óptica de alta potência, transformando - o em um material sólido e criando uma forma. Neste meticuloso processo de camadas de precisão, cada passagem do laser resulta em uma quase imperceptível, mas consistente adição, com 30 mícrons (0,03 mm) de espessura. Mais notavelmente, esta técnica permite a formação de uma caixa que é oca por dentro, sem comprometer sua força ou resistência à água. O relógio de titânio DMLS pesa apenas 115g, com a caixa sozinha chegando a 23,6g. Esta caixa DMLS é aproximadamente 30% mais leve que a caixa padrão de titânio.

No coração do Submersível S está uma das complicações de ponta do Laboratorio di Idee – o Calibre Esqueletizado. Apresentando um movimento despojado, a estrutura esqueletizada do relógio é obtida através de um sofisticado procedimento de relojoaria que remove todos os materiais desnecessários, chamando a atenção para os principais componentes do movimento.

O relógio possui um micro-rotor que garante o enrolamento automático, proporcionando uma reserva de energia de até três dias. Uma função GMT com um segundo ponteiro das horas bicolor e indicador AM/PM também é incluído, destacando a funcionalidade e versatilidade do relógio. A Patente foi concedida para o processo de titânio DMLS, enquanto outros recursos patenteados deste relógio incluem um dispositivo de segurança para um mecanismo de controle do relógio, um sistema de bisel giratório, uma alavanca com um rolo giratório, uma data polarizada e uma redefinição zero, bem como um segundo movimento de parada. Os segundos do relógio às 9 horas apresentam uma segunda redefinição para uma configuração ideal da hora. Uma criação original da Panerai é a data polarizada patenteada, permitindo que os numerais sejam visíveis apenas ao passar pela abertura sem esconder o mecanismo. Com sua estrutura esqueletizada, o relógio é notavelmente leve, tornando-o funcional e estiloso. Os detalhes em vermelho incorporam a estética inspirada no DNA do design BRABUS.

O relógio apresenta duas pulseiras distintas: a primeira, fabricada em couro bovino preto bimaterial, e a segunda, uma pulseira preta feita com 68% de PET reciclado de resíduos pós-consumo. PAM01403 é um relógio exclusivo das boutiques da marca, limitado a 177 peças em todo o mundo, uma homenagem a ano de fundação da BRABUS – 1977.

Preço: R$ 300.500. Disponível em boutiques Panerai selecionadas.