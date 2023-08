O novo relógio da Breitling com a Deus Ex Machina para surfistas e motociclistas

O surf e o motociclismo foram as inspirações para o novo relógio da colaboração da Breitling com a Deus Ex Machina. A joia faz parte da coleção Top Time Deus que já conta com outras duas peças com edições limitadas e já esgotadas. O acessório de pulso foi lançado durante do festival Wheels and Waves -- um evento de motociclismo -- em Biarritz, França, no fim de junho, e agora chega ao Brasil.

A nova peça apresenta um uma proposta monocromática diferente de seus antecessores coloridos, com um mostrador preto contrastado por seus sub mostradores brancos de registro triplo e escala taquimétrica. Ele é apresentado em uma pulseira de couro de bezerro preta com tema de corrida ou uma pulseira de malha de metal. A cor vem nos toques de vermelho no mostrador externo, e o ponteiro central do cronógrafo tem a forma de um raio.

Assim como as edições anteriores, o motor por trás deste relógio é o Breitling Calibre 01 manufaturado, cujo fundo de cristal de safira aberto apresenta um logotipo Deus vermelho no centro.

Calibre 01

Apresentado pela primeira vez em 2009, o calibre de fabricação da suíça Breitling tornou-se umas das referências da indústria para movimentos de cronógrafo, tanto em termos de funcionalidade quanto de estética. O Calibre 01 está equipado com um sistema de roda de colunas, e uma embreagem vertical que proporciona uma operação precisa e suave.

O movimento tem reserva de marcha de aproximadamente 70 horas (contra 38 a 48 horas de um movimento não manufaturado). Seu design modular inteligente permite fácil limpeza e manutenção, dando acesso a áreas específicas de calibre sem a necessidade de uma desmontagem completa.

“Esses relógios Top Time criados em colaboração são para aqueles que gostam tanto da mecânica de seus relógios quanto da mecânica de suas motocicletas”, diz o CEO da Breitling, Georges Kern. “O Calibre Breitling 01 é um motor finamente ajustado, criado com toda a precisão e atenção aos detalhes, necessários para construir a moto perfeita”.

Onde encontrar em SP

O novo relógio está disponível na loja da marca australiana Deus Ex Machina no bairro de Pinheiros, em São Paulo, enquanto a loja da relojoaria, no shopping Cidade Jardim, está em reformas. A peça custa R$ 57.500 e tem garantia de 5 anos (os relógios não manufaturados têm 2 anos).

De acordo com a Breitling, a garantia a mais é possível porque os modelos estão sujeitos a um "meticuloso processo de controle de qualidade". São necessários cerca de dez meses de produção e 1.000 testes para obter a certificação de precisão.

Somente quando um relógio Breitling passa nos testes, ele pode deixar o Chronometrie -- como é chamada a fábrica da marca. “A integração do Calibre Breitling 01 na linha Top Time mostra a ênfase que estamos colocando em nossa habilidade e experiência in-house”, diz Kern.