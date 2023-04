O novo momento da Ferragamo: outro logo, muito vermelho

Uma conversa entre o clássico e o contemporâneo é a nova proposta da marca italiana Ferragamo. Após o anúncio do novo diretor criativo, Maximilian Davis, os ares da Ferragamo mudaram: o jovem de 27 anos trouxe um olhar moderno e respeitoso à marca. Com a sua leitura, Salvatore Ferragamo tem sua herança resgatada, ao reinterpretar seus artigos ícones, de seus tempos de ouro em Hollywood.

Com proposta de novo logo elaborado pelo designer gráfico Peter Saville, e o primeiro desfile de Maximilian em setembro de 2022, o caminho foi sendo trilhado para uma marca moderna, que tanto mantém seu público fiel quanto atrai novos olhares.

Em um novo pantone de vermelho dramático e vibrante, a nova identidade da marca aparece em foco.

Após lançamento da campanha de Primavera/Verão 23, fotografada pelo brasileiro Rafael Pavarotti, as lojas ao redor do mundo receberam o novo layout, totalmente repaginado, igualmente inesquecível.

Ferragamo no Brasil

No Brasil, esse novo momento chega com grande impacto: a Ferragamo traz para o Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, uma pop-up store inédita e uma intervenção de marca com o icônico vermelho de Ferragamo nas escadas rolantes, apresentando o novo e imponente logo “FERRAGAMO”. Além disso, o Rio de Janeiro, Curitiba e a loja do Iguatemi São Paulo promoveram encontros especiais que apresentaram a nova coleção e nova identidade para clientes e amigos da marca.

Durante todo o mês de abril, a nova coleção de Primavera/Verão 23 de Ferragamo exibirá os novos ícones da marca, como a sandália Elina com salto Gancini, a bolsa Wanda – inspirada na esposa de Salvatore Ferragamo –, a nova bag Cut Out Canvas com shapes orgânicos, além de looks com alfaiataria e estilo impecáveis, que fazem da nova Ferragamo a tradução perfeita entre o clássico e o moderno.

