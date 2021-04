O novo BMW M5: o superesportivo de R$ 1 milhão

A BMW está cumprindo o que prometeu: trazer 20 novos modelos neste ano para o Brasil. Com linhas para públicos diversos, a montadora de origem alemã quer manter a liderança no segmento de carros premium no Brasil, posição conquistada no ano passado. Um em cada três automóveis de luxo levam o logotipo com as três consoantes.

A Casual EXAME antecipa agora a chegada do mais recente membro da família BMW. Trata-se do M5 Competition, a nova versão do já conhecido sedã esportivo de maior tradição da marca, produzido na fábrica do BMW Group em Dingolfing, na Alemanha. Sinal de que nem mesmo os efeitos pela pandemia pode frear o ímpeto dos superesportivos por aqui.

Sim, superesportivo. Basta checar o preço sugerido: exatos 1.006.950 reais.

O segmento de carros de luxo parece não sentir a crise, como mostrou EXAME nesta reportagem. Marcas como BMW, Ferrari, Porsche e Volvo já estão melhores neste ano do que no primeiro trimestre de 2020 – ainda que o segmento tenha caído 1,7% nesse período. Em relação ao mês de fevereiro, as 15 empresas associadas à Abeifa (que reúne importadores e fabricantes de veículos) passaram de 4.258 para 5.887 unidades.

M5, o esportivo discreto

A novidade agora da BMW vem com o pacote Competition com mais potência, dinâmica, tecnologia de ponta e design característico da Série M. “Temos orgulho de trazer ao mercado brasileiro esse lançamento importante que representa a história e a evolução da BMW M em sedãs de alta performance”, diz Jorge Junior, Head de Marketing da BMW do Brasil.

Entre as diversas novidades, o BMW M5 ganha o pacote Competition, ressaltando ainda mais sua proposta de altíssima performance, segundo o executivo. “Buscamos trazer propostas diferentes de modelos que já são conhecidos e desejados por nosso público para oferecer mais possibilidades de upgrade dentro da categoria, entregando ainda mais tecnologia, esportividade e exclusividade.”

Passemos agora para a apresentação do carro, com as explicações técnicas de praxe. O M5 Competition vem com motor bi-turbo de oito cilindros com 4.4l, apto a entregar 625cv de potência e 6.000rpm, 750Nm de torque, entre 1.800rpm e 5.600rpm, e aceleração de 0 a 100km em apenas 3,3 segundos.

Segundo a BMW, o monitoramento de pressão dos pneus e as rodas de 20”, bem como freios M Sport de carbono cerâmica e o inovador sistema de tração integral M xDrive permitem melhor dirigibilidade. O pacote Competition, oferecido pela primeira vez no Brasil para o M5, traz itens exclusivos, mais personalização dos modos de pilotagem M1 e M2, além do sistema de exaustão M Sport e do teto de fibra de carbono.

Entre os serviços de assistência ao motorista estão o M Servotronic, que ajusta a direção elétrica e adequa a velocidade para garantir uma resposta de direção imediata e precisa, e o painel de instrumentos multifuncional, que entrega informações como indicadores de mudança de marchas, navegação e velocidade exibidos no modo de tração nas quatro rodas.

Outros diferenciais são os benefícios em conveniência, como abertura e fechamento automático do porta-malas; função Soft Close, que puxa as portas automaticamente, fechando-as por completo caso fiquem entreabertas; ar-condicionado automático digital com controle de quatro zonas; iluminação ambiente interna e bancos esportivos do motorista e do passageiro com ajuste elétrico de lombar, ventilação e aquecimento.

O design discreto do BMW M5 Competition vem equipado com grade em Shadow Line, para-choque dianteiro exclusivo BMW M e novo design nas rodas. Está disponível em oito cores: Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Brands Hatch, Cinza Donington, Azul Snapper Rocks, Azul Marina Bay, Bluestone, Vermelho Motegi, além de diversas opções de revestimento interno em Couro Merino Silverstone/Preto, Couro Merino Marrom Aragon/Preto, Couro Merino Preto/Preto e Couro Merino Bege Midrand/Preto.

Conectividade e entretenimento

Em tecnologia, a nova versão tem o BMW ConnectedDrive, assistente que fornece uma série de serviços ao motorista e ao passageiro e permite usufruir de itens como Chamada de Emergência Inteligente, BMW Teleservices, serviços ConnectedDrive (BMW Online, englobando portal de notícias, clima e aplicativos) e serviços remotos com utilização das funcionalidades por meio do novo aplicativo My BMW.

O aplicativo oferece um canal digital de relacionamento entre cliente, BMW e rede de concessionários, com uma série de facilidades e experiência interativa, como preparação para Apple CarPlay e Android Auto, informações de trânsito em tempo real, concierge, serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e integração com Amazon Alexa.

A nova versão vem com sistema de som Bowers & Wilkins Diamond com amplificador de 10 canais com 1400W distribuídos em 16 alto-falantes, tecnologia Quantum Logic Surround com equalizador de 7 bandas (Dynamic Sound Equalising) e três redes de crossover analógicos.

O modelo também oferece o conforto da Digital Key, uma chave digital que substitui a chave física e permite trancar, destrancar e ligar o veículo por meio do celular. A configuração da chave digital pode ser feita por intermédio do aplicativo My BMW, e o proprietário do carro também pode criar chaves virtuais e compartilhá-las via iMessage com até cinco pessoas, inclusive no Apple Watch.

Condução semiautônoma

O M5 Competition vem equipado com alguns dos mais avançados sistemas de condução semiautônomos da BMW, com destaque para o Driving Assistant Professional, que permite a direção inteligente em situações de congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas; o Parking Assistant Plus, sistema que mede os espaços para estacionar automaticamente por intermédio de câmeras e de sensores, realizando as manobras com máxima precisão, economia de tempo e conforto; e o BMW Live Cockpit Professional, que oferece ao usuário informações e monitoramento da condução por intermédio de duas telas, sendo ambas de 12,3, além de interfaces disponíveis para operação por meio de controle de voz.

Completam o conjunto a funcionalidade BMW M Head-up display, que projeta no campo de visão do motorista todas as informações necessárias para o condutor não perder o foco no trânsito, como rotas do sistema de navegação e velocidade do veículo, o Surround View com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e os faróis BMW Laserlight.

